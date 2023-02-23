ЗСУ розбили росіян на Луганщині, ті вивозять шкільне обладнання з Луганська, — ОВА (відео)

ЗС РФ були вимушені відійти після втрат техніки та особового складу, розповів очільник обладміністрації Гайдай. Напрямки, які ворог раніше вважав легкими, тепер посилюють кадровими військовими та додатковим озброєнням.

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Окупанти на Луганщині втратили техніку та особовий склад, тож вимушено відійшли. В самому Луганську окрім поранених загарбників вивозять шкільне обладнання. Ворог деморалізований. Про це 23 лютого повідомив у ефірі телеканалу "Прямий" голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На сьогодні ситуація на Луганських напрямках більш-менш стабільна і контрольована повністю, на 100%", — завірив голова Луганської ОВА.

Гайдай розповів, що кілька днів тому окупанти намагалися наступати та були розбиті українськими оборонцями. Через втрати особового складу та техніки росіяни були змушені відійти.

За його словами, ворог посилює свої угрупування на напрямку, який раніше вважав "слабким" — Кремінському. Росія тепер відправляє на Луганщину кадрових військових та помітно більше техніки.

"Важко було 2 дні тому, коли вони поперли так дійсно потужно. Але купу техніки їм знищили, купу 200-х, 300-х зробили — от сьогодні тиша і спокій", — заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА розповів, що обговорював затишшя з боку окупантів з бійцями ЗСУ. На його думку, росіяни "щось готують". Однак оборонці впевнені, що позиції втримають, хоч це і буде важко.

"Найближчими днями будемо отримувати інформацію про Луганську бавовну", — анонсував Гайдай.

Також він розповів, що під час наступу ЗСУ на Харківщині окупанти в Луганській області також тікали. Однак згодом почали повертатися. Нині вони залишаються у містах, але деморалізовані відсутністю обіцяних швидких перемог. Взяти Київ за 2-3 тижні неможливо, і загарбники це вже розуміють.

"Більш того, в Луганську пакують вантажівки, вивозять навіть з деяких шкіл обладнання. Що ще вивозять — незрозуміло, тому що паралельно їдуть вантажівки з 200-ми й десь там їдуть машини, наповнені обладнанням зі шкіл чи з інших якихось закладів", — повідомив голова Луганської ОВА.

Гайдай пояснив журналістам, що мова про звичайне шкільне обладнання. Його ці дії росіян не дивують.

Він прокоментував також і проблеми зі зв’язком на Луганщині. Розповів, що вздовж лінії фронту в багатьох населених пунктах зовсім немає мобільного зв‘язку. Однак люди знаходять можливість виходити на зв‘язок: кудись їдуть чи знають дерева, де він хоч трохи ловить. Останнім часом ситуація зі зв’язком погіршилась.

"З мобільним інтернетом дійсно величезна проблема. І все важче і важче людям виходити на зв‘язок з тими, хто на території України — з рідними, з близькими. І я це навіть бачу, бо набагато менше повідомлень стало приходити в особисті від тих людей, які залишились там, на окупованій тимчасово території Луганщини", — поділився Гайдай.

Нагадаємо, 22 лютого Сергій Гайдай розповів деталі наступу росіян на Луганщині. За його словами, загарбники намагалися наступати на Кремінському напрямку, однак українські захисники втримали позиції та знищили частину ворожої техніки. На думку голови Луганської ОВА, російський наступ ще не досяг свого піка.

Раніше, 19 лютого, Інститут вивчення війн звітував, що окупанти не мають достатньо ресурсів для наступу в Луганській області. На думку аналітиків, навіть відправлення кількох відновлених механізованих частин з резерву на Луганщину кардинально хід наступу там Росії змінити не зможе. Аналітики вважають, що наступ загарбників триватиме ще якийсь час, однак успіхів на фронті їм не принесе.