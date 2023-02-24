Годовщина войны с РФ: Украинский флаг поднимут над Рейхстагом, — Bild

По словам журналистов, флаг Украины также церемониально поднимут в официальной резиденции федерального президента Штайнмайера.

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В годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину на здании Рейхстага в Берлине поднимут украинский флаг. Также флаги поднимут перед дворцом Бельвю. Об этом пишет издание Bild.

Сообщается, что многие федеральные министерства также, вероятно, присоединятся к кампании, чтобы символически поддержать Украину.

В администрации Бундестага заявили, что флаг на юго-западной башне парламента являются особенно явным признаком солидарности с украинским народом.

Также, по словам журналистов, флаг Украины поднимут в официальной резиденции федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера: сине-желтый флаг Украины будет поднят в 7:00 утра перед дворцом Бельвю, где пройдет центральное политическое мероприятие, приуроченное к годовщине российского вторжения.

[ + – ] Дворец Бельвю Фото: Wikipedia

Издание отметило, что согласно приказу МВД ФРГ, высшим федеральным органам власти, в том числе министерствам, 24 февраля 2023 года разрешено поднимать Государственный флаг Украины.

Кроме того, в Париже подсветили Эйфелеву Башню сине-желтыми цветами в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

[ + – ] В Париже подсветили Эйфелеву Башню сине-желтыми цветами.

В понедельник 20 февраля в Германии состоялось маскарадное шествие Розенмонтаг. Участники карнавала обыграли тему войны в Украине и изобразили Путина в разных "кровавых" образах.

Ранее британские журналисты сообщили, что дорогу перед посольством РФ в Лондоне выкрасили в цвета флага Украины. По информации журналистов, всего было разлито около 340 литров желтой и синей краски. Четырех человек задержала полиция. Их подозревают в преднамеренном причинении вреда и препятствии движению на шоссе.