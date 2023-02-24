Річниця війни з РФ: Український прапор піднімуть над Рейхстагом, — Bild

За словами журналістів, прапор України також церемоніально піднімуть в офіційній резиденції федерального президента Штайнмаєра.

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У річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну на будівлі Рейхстагу у Берліні піднімуть український прапор. Також прапори піднімуть перед палацом Бельвю. Про це пише видання Bild.

Повідомляється, що багато федеральних міністерств також, ймовірно, приєднаються до кампанії, щоб символічно підтримати Україну.

В адміністрації Бундестагу заявили, що прапор на південно-західній вежі парламенту є особливо очевидною ознакою солідарності з українським народом.

Також, за словами журналістів, прапор України піднімуть в офіційній резиденції федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайєра: синьо-жовтий прапор України буде піднятий о 7:00 ранку перед палацом Бельвю, де пройде центральний політичний захід, присвячений роковинам російського вторгнення.

[ + – ] Палац Бельвю Фото: Wikipedia

Видання зазначило, що згідно з наказом МВС ФРН, найвищим федеральним органам влади, зокрема міністерствам, 24 лютого 2023 року дозволено піднімати Державний прапор України.

Крім того, у Парижі підсвітили Ейфелеву Башту синьо-жовтими квітами на честь роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

[ + – ] У Парижі підсвітили Ейфелеву Вежу синьо-жовтими квітами.

У понеділок 20 лютого у Німеччині відбулася маскарадна хода Розенмонтаг. Учасники карнавалу обіграли тему війни в Україні та зобразили Путіна у різних "кривавих" образах.

Раніше британські журналісти повідомили, що дорогу перед посольством РФ у Лондоні пофарбували у кольори прапора України. За інформацією журналістів, загалом було розлито близько 340 літрів жовтої та синьої фарби. Чотирьох людей затримала поліція. Їх підозрюють у навмисному заподіянні шкоди та перешкоді руху на шосе.