"Я рядом с украинцами": в ОП вспомнили знаменитостей, которые осудили российскую агрессию

Всемирно известные актеры и артисты с первых месяцев начали приезжать в воюющую страну, чтобы выразить свою поддержку. Одной из первых стала Анджелина Джоли, которая произвела настоящий фурор среди жителей Львова.

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С началом полномасштабной войны весь мир услышал об Украине в новом ключе. Знаменитости с разных уголков планеты решительно осудили российскую агрессию и встали на защиту Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале вспомнил, кто из звезд с первых дней определился с позицией.

Был опубликован ролик, в котором и прозвучали все слова поддержки, которые публично были озвучены на весь мир за прошедшие 365 дней.

"Сильные, несокрушимые, мощные и непобедимые украинцы. Весь мир с нами! Важные слова поддержки от зарубежных звезд для нас в этом видео. Горжусь нашей нацией. Слава Украине!", — говорится в сообщении Андрея Ермака.

Первым появился в видео американский актер и кинорежиссер Мартин Скорсезе, который рассказал о несокрушимом духе украинцев, который стал светом и примером для всего мира.

Гарри Стайлз, Imagine Dragons, Элтон Джон, Джек Николсон, Пенелопа Крус, Леди Гага — это лишь малая часть медийных личностей, которые осудили российскую агрессию и начали помогать бороться со злом. А фразы "Я рядом с украинцами", "Мое сердце сейчас с украинцами", "Слава Украине" звучали на каждом континенте.

Голливудская актриса Анджелина Джоли весной прошлого года посетила Львов и на своем примере показала, что места страху сегодня нет. Позже она присоединилась к инициативе Офиса президента United 24. Актеры Шонн Пенн, Джессика Честейн и Бен Стиллер тоже не побоялись приехать в страну, которая находится в состоянии войны.

Президент РФ Владимир Путин своими действиями пытался нарушить мировой порядок, но вместо этого сплотил весь цивилизованный мир, все силы которого сейчас направлены на борьбу с агрессором.

28 января писатель Стивен Кинг обратился к россиянам из-за войны в Украине. Он раскритиковал Россию за ведение бессмысленной войны и обстрелов мирных жителей.

15 июля Фокус сообщал, кто из мировых звезд поддержал Украину, а кто – Россию. Мир продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией.