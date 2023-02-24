"Я поряд з українцями": в ОП згадали знаменитостей, які засудили російську агресію

Всесвітньо відомі актори та артисти з перших місяців почали приїжджати до країни, що воює, щоб висловити свою підтримку. Однією з перших стала Анджеліна Джолі, яка справила справжній фурор серед мешканців Львова.

Related video

З початком повномасштабної війни весь світ почув про Україну у новому ключі. Знаменитості з різних куточків планети рішуче засудили російську агресію та стали на захист України. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі згадав, хто із зірок з перших днів визначився з позицією.

Було опубліковано ролик, у якому і прозвучали всі слова підтримки, які публічно були озвучені на весь світ за минулі 365 днів.

"Сильні, незламні, потужні та непереможні українці. Весь світ з нами! Важливі слова підтримки від зарубіжних зірок для нас у цьому відео. Пишаюсь нашою нацією. Слава Україні!", — йдеться у повідомленні Андрія Єрмака.

Першим з'явився у відео американський актор та кінорежисер Мартін Скорсезе, який розповів про незламний дух українців, який став світлом та прикладом для всього світу.

Гаррі Стайлз, Imagine Dragons, Елтон Джон, Джек Ніколсон, Пенелопа Крус, Леді Гага — це лише мала частина медійних особистостей, які засудили російську агресію та почали допомагати боротися зі злом. А фрази "Я разом з українцями", "Моє серце зараз із українцями", "Слава Україні" звучали на кожному континенті.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі навесні минулого року завітала до Львова і на своєму прикладі показала, що місця страху сьогодні немає. Пізніше вона приєдналася до ініціативи Офісу президента United 24. Актори Шонн Пенн, Джесіка Честейн та Бен Стіллер також не побоялися приїхати до країни, яка перебуває у стані війни.

Президент РФ Володимир Путін своїми діями намагався порушити світовий порядок, але натомість згуртував увесь цивілізований світ, усі сили якого зараз спрямовані на боротьбу з агресором.

28 січня письменник Стівен Кінг звернувся до росіян через війну в Україні. Він розкритикував Росію за ведення безглуздої війни та обстрілів мирних жителів.

15 липня Фокус повідомляв, хто зі світових зірок підтримав Україну, а хто — Росію. Світ продовжує допомагати Україні боротися із російською агресією.