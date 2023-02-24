"А сколько было шума": Гиркин высказался о поражениях России за год войны в Украине

Экс-руководитель боевиков т.н. "ДНР" посетовал, что российские войска в течение года потеряли ранее захваченные территории, среди которых Херсон, Изюм и остров Змеиный, и не имеют существенных успехов.

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Экс-главарь боевиков т.н. "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин лаконично проанализировал год войны в Украине, пожаловавшись на несуразность командования ВС РФ, потери личного состава и захваченных территорий. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Как-то тихо, без праздничных гуляний и торжественных заявлений проходит первая годовщина "спецоперации". Год назад началась битва за Гостомель, которая была блестяще выиграна российскими десантниками и войсками, которые пришли к ним на помощь после того, как три четверти самих десантников были перебиты-переранены тяжелой техникой ВСУ. Наверное, никто не вспоминает об этой победе, поскольку Гостомель сейчас — под укр*ми (как и Херсон, кстати, и Изюм и т.д.). А сколько было шума-то! А остров Змеиный? Его ведь тоже заняли "с налета". А теперь молчок. Несправедливо как-то", — рассуждает Гиркин.

Он отметил, что в России так никак и не наградили "Фанерного маршала", которым он называет главу Минобороны Сергея Шойгу, за псевдопобеды РФ в прошлом году в Украине, а могли бы установить ему статую в Донецке, чтобы проходящим людям было куда плюнуть.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин отреагировал на выступление Путина 21 февраля во время послания в Федеральное собрание. Он считает, что за первые 40 минут выступления не было сказано ничего конкретного. Речь русского диктатора Гиркин прокомментировал словами "бла-бла-бла".

Также Фокус сообщал, что Игорь Стрелков-Гиркин не удержался и 10 февраля произвел разбор ситуации по поражению РФ под Угледаром. Он назвал русских генералов кретинами, бессмысленно уничтожившими две роты русских штурмовиков и кучу техники на этом участке фронта.