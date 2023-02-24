"А скільки було шуму": Гіркін висловився про поразки Росії за рік війни в Україні

Ексочільник бойовиків т.зв. "ДНР" поскаржився, що російські війська впродовж року втратили раніше захоплені території, серед яких Херсон, Ізюм та острів Зміїний, і не мають суттєвих успіхів.

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Ексочільник бойовиків т.зв. "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін лаконічно проаналізував рік війни в Україні, поскаржившись на недолугість командування ЗС РФ, втрати особового складу та захоплених територій. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Якось тихо, без святкових гулянь та урочистих заяв проходить перша річниця "спецоперації". Рік тому почалася битва за Гостомель, яку було блискуче виграно російськими десантниками й військами, які прийшли до них на допомогу після того, як три чверті самих десантників були перебиті-переранені важкою технікою ЗСУ. Напевно, ніхто не згадує про цю перемогу, оскільки Гостомель зараз — під укр*ми (як і Херсон, до речі, Ізюм тощо). А скільки було шуму! А острів Зміїний? Адже його теж зайняли "з нальоту"… А тепер мовчок… Несправедливо якось", — розмірковує Гіркін.

Він зауважив, що в Росії так ніяк і не нагородили "Фанерного маршала", яким він називає очільника Міноборони Сергія Шойгу, за псевдоперемоги РФ минулого року в Україні, а могли б встановити йому статую в Донецьку, щоб людям, які проходили повз, було куди плюнути.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відреагував на виступ Путіна 21 лютого під час послання до Федеральних зборів. Він вважає, що за перші 40 хвилин виступу не було сказано нічого конкретного. Промову російського диктатора Гіркін прокоментував словами "бла-бла-бла".

Також Фокус повідомляв, що Ігор Стрєлков-Гіркін не втримався і 10 лютого зробив розбір ситуації щодо поразки РФ під Вугледаром. Він назвав російських генералів кретинами, які безглуздо знищили дві роти російських штурмовиків і купу техніки на цій ділянці фронту.