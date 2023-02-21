"Втрачено шанс запобігти смуті": Гіркін залишився розчарований новим виступом Путіна

Ексглава бойовиків "ДНР" вважає, що під час виступу президент РФ мав заявити про глобальніші речі, адже це міг бути останній його шанс.

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Ексглава бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін відреагував на виступ президента Російської Федерації Володимира Путіна під час послання до Федеральних зборів. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що нічого нового публіка не почула.

Ігор Стрєлков-Гіркін вважає, що за перші 40 хвилин виступу не було сказано нічого конкретного. Перші 15 хвилин глава держави скаржився на партнерів, але не прозвучало жодного слова про те, як Кремль збирається відповідати на "агресію" та санкції.

"В армії у нас все прекрасно, а буде ще краще. Ні слова про поразки, невдачі, труднощі. У військовій економіці — теж все відмінно і безперервне зростання. І взагалі в економіці — все чудово. Ні слова про зміну статусу СВО на хоча б КТО (не кажучи вже про війну)", — йдеться у повідомленні.

Також колишнього ватажка бойовиків збентежило, що не було сказано про відповідальність за помилки представників влади, лише про новий державний фонд допомоги для військових.

"БЛА-БЛА-БЛА. Немає сенсу слухати. Сьогодні втрачено ще один шанс запобігти смуті. Не факт, що не останній", — продовжив Ігор Стрєлков-Гіркін.

[ + – ] Ігор Стрєлков-Гіркін розповів про свої емоції Фото: Telegram

Усього послання Володимира Путіна до Федеральних зборів тривало близько двох годин. За цей час він встиг оголосити про зупинення участі РФ у договорі про ядерне озброєння, який мав діяти до 2026 року.

21 лютого під час свого виступу Путін відреагував на удари ЗСУ по російських аеродромах. За словами російського президента, США винні у тому, що відносини двох країн деградували.

Крім того, за словами Путіна, російські військові будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники України постачатимуть далекобійне озброєння.