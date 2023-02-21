"Упущен шанс предотвратить смуту": Гиркин остался разочарован новым выступлением Путина

Экс-главарь боевиков "ДНР" считает, что во время выступления президент РФ должен был заявить о более глобальных вещах, ведь это мог быть последний его шанс.

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Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. В своем Telegram-канале он отметил, что ничего нового публика не услышала.

Игорь Стрелков-Гиркин считает, что за первые 40 минут выступления было не сказано ничего конкретного. Первые 15 минут глава государства жаловался на партнеров, но не прозвучало ни слова о том, как Кремль собирается отвечать на "агрессию" и санкции.

"В армии у нас все прекрасно, а будет еще лучше. Ни слова о поражениях ,неудачах, трудностях. В военной экономике — тоже все отлично и непрерывный рост. И вообще в экономике — все отлично. Ни слова об изменении статуса СВО на хотя-бы КТО (не говоря уже о войне)", — говорится в сообщении.

Также бывшего главаря боевиков смутило, что не было сказано про ответственность за ошибки представителей власти, только о новом государственном фонде помощи для военных.

"БЛА-БЛА-БЛА. Нет смысла слушать. Сегодня упущен еще один шанс предотвратить смуту. Не факт, что не последний", — продолжил Игорь Стрелков-Гиркин.

[ + – ] Игорь Стрелков-Гиркин рассказал о своих эмоциях Фото: Telegram

Всего послание Владимира Путина к Федеральному собранию длилось около двух часов. За это время он успел объявить о приостановлении участия РФ в договоре о ядерном вооружении, которое должно было действовать до 2026 года.

21 февраля во время своего выступления Путин отреагировал на удары ВСУ по российским аэродромам. По словам российского президента, США виноваты в том, что отношения двух стран деградировали.

Кроме того, по словам Путина, российские военные будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Украины будут поставлять более дальнобойное вооружение.