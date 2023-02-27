"Наращивают потенциал авиации": ГУР и Воздушные силы о новых ударах и целях РФ в Украине

Армия РФ пытается усилить наступательный потенциал своей авиацией, так как ничего не выходит на фронте. Кроме этого не исключатся удары по другим целям из-за провальной попытки сделать "блекаут" в Украине.

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Российская армия накопила определенное количество штурмовой авиации у границ Украины, чтобы потенциально поддерживать пехоту в попытках наступления. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии для "РБК-Украина", 27 февраля.

Российские оккупанты не достигли стратегических успехов в ходе вторжения в Украину.

"95% Сухопутных войск РФ так или иначе берет участие в агрессии против Украины, у них некому и нечему воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применения авиации", — заявил Черняк.

Вместе с тем украинская ПВО с каждым днем только усиливается, а с учетом того, что Воздушные силы научились сбивать ракеты и дроны-камикадзе, самолеты сбивать будет еще проще, считает представитель ГУР.

Также в украинской разведке подчеркивают, что российская армия не отказалась от идеи уничтожить энергосистему Украины. Вместе с энергетикой враг хочет уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы остановить поставки нефтепродуктов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что новыми целями для ударов может стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

"Похоже, они поняли, что сделать в Украине блекаут не выйдет, а зима заканчивается, ракеты в дефиците, поэтому, вероятно, они будут планировать удары по другим целям", — говорит Игнат.

Таким объектом уже был Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 16 февраля. Помимо этого в последнем массированном обстреле ВС РФ применили больше старых ракет Х-22, чем в ходе предыдущих атак. Всего было выпущено 36 ракет. Помимо этого глава Хмельницкой ОВА заявил об ударе российской ракеты по военному объекту и рядом с остановкой общественного транспорта.

Напомним, 22 февраля Игнат заявлял, что новыми ударами РФ может попытаться атаковать дороги и ГЭС в Украине.

21 февраля в Воздушных силах заявили, что атаки "сотен самолетов" на Киев не будет. Современная война предполагает более массовое использование ракет, а не авиации.