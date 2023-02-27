"Нарощують потенціал авіації": ГУР та Повітряні сили про нові удари та цілі РФ в Україні

Армія РФ намагається посилити наступальний потенціал своєю авіацією, оскільки нічого не виходить на фронті. Крім цього, не заперечується можливість ударів по інших цілях через провальну спробу зробити "блекаут" в Україні.

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Російська армія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів України, щоб потенційно підтримувати піхоту в спробах наступу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі для "РБК-Україна", 27 лютого.

Російські окупанти не досягли стратегічних успіхів у процесі вторгнення в Україну.

"95% Сухопутних військ РФ так чи інакше беруть участь в агресії проти України, у них нікому і нічому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосування авіації", — заявив Черняк.

Водночас українська ППО щодня лише посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше, вважає представник ГУР.

Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що новими цілями для ударів може стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

"Схоже, вони зрозуміли, що зробити в Україні блекаут не вийде, а зима закінчується, ракети в дефіциті, тому, ймовірно, вони плануватимуть удари по інших цілях", — каже Ігнат.

Таким об'єктом уже був Кременчуцький нафтопереробний завод 16 лютого. Крім цього, в останньому масованому обстрілі ЗС РФ застосували більше старих ракет Х-22, ніж у процесі попередніх атак. Усього було випущено 36 ракет. Крім цього, голова Хмельницької ОВА заявив про удар російської ракети по військовому об'єкту та поруч із зупинкою громадського транспорту.

Нагадаємо, 22 лютого Ігнат заявляв, що новими ударами РФ може спробувати атакувати дороги та ГЕС в Україні.

21 лютого у Повітряних силах заявили, що атаки "сотень літаків" на Київ не буде. Сучасна війна передбачає масове використання ракет, а не авіації.