Атаки "сотень літаків РФ" на Київ не буде, – Повітряні сили ЗСУ (відео)

За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у сучасній війні для обстрілів переважно використовуються високоточні ракети.

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Збройні сили Російської Федерації не завдаватимуть удару по Києву з використанням "сотень літаків" до річниці початку повномасштабної війни в Україні – 24 лютого. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків, ну не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна. У сучасній війні використовується високоточна зброя, використовується ракетне озброєння", — пояснив спікер.

Юрій Ігнат також зазначив, що противник використовує для зльоту своєї авіації близько 40 аеродромів, що знаходяться на відстані від 200 до 700 кілометрів від державного кордону України.

За словами речника командування Повітряних сил, ЗС РФ задіяли ці аеродроми в атаках проти України з перших днів війни. Угруповання, яке знаходилося там на початку повномасштабного вторгнення, приблизно в такій кількості й зберігається, оскільки окупанти компенсують втрачену техніку.

[ + – ] Юрій Ігнат прокоментував загрозу обстрілу 24 лютого (07:10)

Ігнат зазначив, що на початку агресії ворог використовував близько десятка літаків на одному напрямку, зазнаючи при цьому втрат. Сьогодні ППО України суттєво посилено, зокрема західними комплексами.

"Легкої прогулянки тут ніхто нікому не дасть, це ж очевидно", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 20 лютого речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю "Укрінформ", що ЗС РФ можуть здійснити масовані обстріли території України з використанням авіації, приурочені до "сакральних дат" — 23 і 24 лютого.

Фокус також писав про те, що 17 лютого Юрій Ігнат повідомив "Українському радіо", що Росія застосовуватиме всі наявні бойові засоби проти України, а також лякатиме Україну і світ "зброєю апокаліпсиса".

Ще ми писали про те, що 17 лютого в ефірі "Радіо Свобода" Юрій Ігнат розповів, чому РФ не стягує своєї авіації до кордонів України. Спікер командування Повітряних сил пояснив, що це неможливо, тому що для літаків потрібні аеродроми.