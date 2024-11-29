Удар РФ по енергетиці: як захистили об'єкти та коли буде дві черги відключень, — експерт (відео)

Якби Україна не захистила енергетичну інфраструктуру від ударів РФ, то ситуація зі світлом була б набагато гіршою, заявив енергоексперт Олександр Харченко. За його оцінками, покращення після атак 28-29 листопада очікується вже за два дні.

Деякі українські підстанції надто великого розміру, щоб захистити все обладнання від ударів дронів та ракет РФ. Крім того, касетні боєприпаси розсипаються територією енергетичного об'єкта та не дають можливості щось відремонтувати. Коли відновлять роботу пошкодженого енергетичного обладнання та чи буде полегшення в Києві, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Харченко пояснив, чому останній масований удар РФ по енергетиці був особливо складним. Експерт нагадав, що росіяни прикріпили до ракет касетні бойові частини, які після детонації чи підриву могли розлетітись територією об'єкта. Щоб ремонтники змогли дістатись до устаткування, потрібно щоб спершу пройшлись сапери та прибрали небезпеку. За його оцінками, до неділі в Україні можуть повернутись до двох черг відключень (тобто світла не буде до восьми годин).

"Думаю, що вже до вихідних графік стане більш м'яким, ніж сьогодні, наприклад, чи вчора. Є регіони, де особливо сильно складна ситуація і де, об'єктивно, часу потрібно буде більше. Але більша частина України має вийти на дві черги", — сказав Харченко.

Енергоексперт перелічив регіони України, в яких ситуація складніша, порівняно з іншими. За його оцінками, це Одеса та Миколаїв на півдні, Луцьк, Львів, Тернопіль на заході, а також Київ.

"Доволі складно було у Луцьку, але я сподіваюсь, що Луцьк буде швидко відновлений. З Києвом, як завжди, складно через великі потужності, які необхідні для Києва і великий брак генерації", — додав він.

Крім того, директор Центру досліджень енергетики відповів на питання журналіста щодо захисту енергетичної інфраструктури — її встигли зробити чи ні. Енергоексперт заявив, що про відсутність чи наявність захисту свідчить наявність, чи відсутність світла. Оскільки електропостачання, хоч і з перебоями, але є, це означає, що якийсь захист встигли встановити. Також він зауважив, що "підстанції самі по собі дуже великих розмірів і закрити все обладнання неможливо".

"Давайте будемо відвертими, якби захист не спрацював, ми б скоріш за все з вами зараз розмовляти не змогли, просто через відсутність живлення з обох боків", — наголосив енергоексперт.

Відключення світла та удари РФ по енергетиці

Зазначимо, після удару РФ, який відбувся в ніч на 28 листопада, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про 11 масовану ракетно-дронову атаку росіян по енергетичній інфраструктурі. У низці областей на заході країни, зокрема, у Львівській, Волинській, Рівненській, військові адміністрації повідомили про пошкодження енергетики, про відключення світла та води. В НЕК "Укренерго" запровадили аварійні відключення, але потім їх скасували: згідно з оновленими графіками відключень, одна з черг у Києві мала сидіти без світла 10 годин. Згідно з даними Повітряних сил, зранку та вночі росіяни запустили по українцях 188 засобів ураження — "Калібрів", Х-101, "Шахедів".

Нагадуємо, в ніч на 29 листопада ЗС РФ атакували Україну 132 дронами різних типів: Сили оборони повідомили про результати роботи ППО.