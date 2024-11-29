Нічний удар "Шахедів" по Україні: ППО збила 88 зі 132 дронів, зайнялись пожежі, є поранені

Під час російського обстрілу 29 листопада у Дніпровському районі Києва постраждала дитяча поліклініка. В Одесі палали будинки, а поранення отримали семеро людей. Повітряні сили повідомили про 130 дронів, які не долетіли до цілі.

В ніч на 29 листопада ЗС РФ запустили по українцях 132 дрони, які летіли з північного сходу, сходу та південного сходу. Російські безпілотники пошкодили дитячу поліклініку в Києві, зруйнували будинки в Одесі, поранили вісьмох українців. Про деталі російського удару Повітряні сили ЗСУ розповіли на сторінці Facebook. Фокус також зібрав інформацію від голів військових адміністрацій в областях, над якими збивали БПЛА ворога.

Повітряне командування повідомило, що дрони РФ стартували чотирма групами з-під Орла, Курська, Міллерово (Ростовська область, поруч з Луганськом), Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край). Силам оборони вдалось збити 88 дронів-камікадзе "Шахед". Крім того, ще 41 пристрій було локаційно втрачено, як припускають, завдяки дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ЗСУ, а один — повернувся на російську територію. Сумарно до цілі не долетіли 130 БПЛА РФ зі 132 запущених.

Засоби ППО знешкоджували дрони РФ в областях на сході, півночі, центрі та півдні країни:

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Сумська;

Харківська;

Полтавська;

Житомирська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Одеська.

Удар РФ 29 листопада - результати роботи сил ППО Фото: Повітряні сили ЗСУ

Удар РФ 29 листопада — деталі

Повітряні сили у звіті вказали, що інформують про наліт дронів РФ, який почався, орієнтовно, о 18:30 28 листопада. В Telegram-каналі попередили про появу "Шахедів", які залетіли з боку Сумської області. У серії наступних повідомлень ідеться про рух БПЛА на Київ, Полтаву, Одесу, Миколаїв: сигнал тривоги тривав від трьох до семи годин, залежно від регіону.

У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) та міська влада повідомили про уламки "Шахедів", які пошкодили дитячу поліклініку в Дніпровському районі столиці. Один чоловік, охоронець, отримав поранення. Почалась пожежа, викликані відповідні служби, ідеться у звітах посадовців. Крім того, мер Києва Віталій Кличко о 0:07 написав, що є певні пошкодження від уламків у Святошинському районі: постраждав інфраструктурний об'єкт.

На фото з місця подій можна побачити потрощений фасад, вибиті вікна, пошкоджене майно лікарні.

Удар РФ 29 листопада - пошкодження поліклінки в Києві Фото: ДСНС Удар РФ 29 листопада - поліклінка в Дніпровському районі Києва Фото: ДСНС

Одеська ОВА та голова Олег Кіпер підтвердили атаку РФ в ніч на 29 листопади. Згідно з заявами представників влади, росіяни пошкодили житлові будинки, господарські споруди, автомобілі. Крім того, постраждала залізнична інфраструктура та газова труба, пояснив чиновник. Отримали поранення семеро людей: чотирьох доправили до лікарні, в однієї жінки стан важкий, у решти — середньої тяжкості. На фото, опублікованих Національною поліцією, бачимо займання у місці удару росіян: палаючі будинки та пожежників, які гасять вогонь.

Удар РФ 29 листопада - пожежа в Одесі Фото: Національна поліція Удар РФ 29 листопада - наслідки удару по Одесі Фото: Національна поліція

Черкаська ОВА та глава Ігор Табурець зранку 29 листопада повідомили, що над регіоном збили 19 дронів-камікадзе "Шахед", тобто майже чверть від кількості, збитої ППО. Представники влади не мають інформації про постраждалих чи руйнування.

Удар РФ 29 листопада - ситуація в Черкаській області Фото: Скриншот

Сумська ОВА написала у Telegram-каналі, що Сили оборони знешкодили шість "Шахедів": інших подробиць не вказали.

Очільники Чернігівської, Харківської, Полтавської, Житомирської, Дніпропетровської, Запорізької областей писали про початок та завершення тривоги, а про роботу ППО не згадували.

Зазначимо, напередодні, 28 листопада, ЗС РФ запустили по Україні 188 засобів ураження різни типів: "Шахедів", БПЛА невстановленого типу, ракет Х-59, С-300, "Калібрів", Х-101. Засобами ППО вдалось збити 114 російських засобів ураження. Постраждали Львівська, Рівненська, Волинська області, а міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про 11 масований удар Кремля по українській енергетиці.

Нагадуємо, 28 листопада міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс показав установки Patriot, якими його країна підсилила протиповітряну оборону України.