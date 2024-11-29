Ночной удар "Шахедов" по Украине: ПВО сбила 88 из 132 дронов, начались пожары, есть раненые

Во время российского обстрела 29 ноября в Днепровском районе Киева пострадала детская поликлиника. В Одессе пылали дома, а ранения получили семь человек. Воздушные силы сообщили о 130 дронах, которые не долетели до цели.

В ночь на 29 ноября ВС РФ запустили по украинцам 132 дрона, которые летели с северо-востока, востока и юго-востока. Российские беспилотники повредили детскую поликлинику в Киеве, разрушили дома в Одессе, ранили восьмерых украинцев. О деталях российского удара Воздушные силы ВСУ рассказали на странице Facebook. Фокус также собрал информацию от глав военных администраций в областях, над которыми сбивали БПЛА врага.

Воздушное командование сообщило, что дроны РФ стартовали четырьмя группами из-под Орла, Курска, Миллерово (Ростовская область, рядом с Луганском), Приморско-Ахтарска (Краснодарский край). Силам обороны удалось сбить 88 дронов-камикадзе "Шахед". Кроме того, еще 41 устройство было локально потеряно, как предполагают, благодаря действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, а одно — вернулось на российскую территорию. Суммарно до цели не долетели 130 БПЛА РФ из 132 запущенных.

Средства ПВО обезвреживали дроны РФ в областях на востоке, севере, центре и юге страны:

Киевская; Черниговская; Черкасская; Сумская; Харьковская; Полтавская; Житомирская; Днепропетровская; Запорожская; Одесская.

Удар РФ 29 ноября — результаты работы сил ПВО Фото: Воздушные силы ВСУ

Удар РФ 29 ноября — детали

Воздушные силы в отчете указали, что информируют о налете дронов РФ, который начался, ориентировочно, в 18:30 28 ноября. В Telegram-канале предупредили о появлении "Шахедов", которые залетели со стороны Сумской области. В серии следующих сообщений говорится о движении БПЛА на Киев, Полтаву, Одессу, Николаев: сигнал тревоги длился от трех до семи часов, в зависимости от региона.

В Киевской областной военной администрации (ОВА) и городские власти сообщили об обломках "Шахедов", которые повредили детскую поликлинику в Днепровском районе столицы. Один человек, охранник, получил ранения. Начался пожар, вызваны соответствующие службы, говорится в отчетах чиновников. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко в 0:07 написал, что есть определенные повреждения от обломков в Святошинском районе: пострадал инфраструктурный объект.

На фото с места событий можно увидеть разбитый фасад, выбитые окна, поврежденное имущество больницы.

Удар РФ 29 ноября — повреждение поликлиники в Киеве Фото: ДСНС Удар РФ 29 ноября — поликлиника в Днепровском районе Киева Фото: ДСНС

Одесская ОГА и глава Олег Кипер подтвердили атаку РФ в ночь на 29 ноября. Согласно заявлениям представителей власти, россияне повредили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. Кроме того, пострадала железнодорожная инфраструктура и газовая труба, пояснил чиновник. Получили ранения семь человек: четырех доставили в больницу, у одной женщины состояние тяжелое, у остальных — средней тяжести. На фото, опубликованных Национальной полицией, видим возгорание в месте удара россиян: горящие дома и пожарных, которые тушат огонь.

Удар РФ 29 ноября — пожар в Одессе Фото: Национальная полиция Удар РФ 29 ноября — последствия удара по Одессе Фото: Национальная полиция

Черкасская ОГА и глава Игорь Табурец утром 29 ноября сообщили, что над регионом сбили 19 дронов-камикадзе "Шахед", то есть почти четверть от количества, сбитого ПВО. Представители власти не имеют информации о пострадавших или разрушениях.

Удар РФ 29 ноября — ситуация в Черкасской области Фото: Скриншот

Сумская ОВА написала в Telegram-канале, что Силы обороны обезвредили шесть "Шахедов": других подробностей не указали.

Руководители Черниговской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской областей писали о начале и завершении тревоги, а о работе ПВО не упоминали.

Отметим, накануне, 28 ноября, ВС РФ запустили по Украине 188 средств поражения различных типов: "Шахедов", БПЛА неустановленного типа, ракет Х-59, С-300, "Калибров", Х-101. Средствами ПВО удалось сбить 114 российских средств поражения. Пострадали Львовская, Ровенская, Волынская области, а министр энергетики Герман Галущенко сообщил об 11 массированном ударе Кремля по украинской энергетике.

Напоминаем, 28 ноября министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс показал установки Patriot, которыми его страна усилила противовоздушную оборону Украины.