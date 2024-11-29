Удар РФ по энергетике: как защитили объекты и когда будет две очереди отключений, — эксперт (видео)

Если бы Украина не защитила энергетическую инфраструктуру от ударов РФ, то ситуация со светом была бы гораздо хуже, заявил энергоэксперт Александр Харченко. По его оценкам, улучшение после атак 28-29 ноября ожидается уже через два дня.

Некоторые украинские подстанции слишком большого размера, чтобы защитить все оборудование от ударов дронов и ракет РФ. Кроме того, кассетные боеприпасы рассыпаются по территории энергетического объекта и не дают возможности что-то отремонтировать. Когда восстановят работу поврежденного энергетического оборудования и будет ли облегчение в Киеве, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Харченко объяснил, почему последний массированный удар РФ по энергетике был особенно сложным. Эксперт напомнил, что россияне прикрепили к ракетам кассетные боевые части, которые после детонации или подрыва могли разлететься по территории объекта. Чтобы ремонтники смогли добраться до оборудования, нужно чтобы сначала прошлись саперы и убрали опасность. По его оценкам, до воскресенья в Украине могут вернуться до двух очередей отключений (то есть света не будет до восьми часов).

"Думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня, например, или вчера. Есть регионы, где особенно сильно сложная ситуация и где, объективно, времени нужно будет больше. Но большая часть Украины должна выйти на две очереди", — сказал Харченко.

Энергоэксперт перечислил регионы Украины, в которых ситуация сложнее, по сравнению с другими. По его оценкам, это Одесса и Николаев на юге, Луцк, Львов, Тернополь на западе, а также Киев.

"Довольно сложно было в Луцке, но я надеюсь, что Луцк будет быстро восстановлен. С Киевом, как всегда, сложно из-за больших мощностей, которые необходимы для Киева и большой нехватки генерации", — добавил он.

Кроме того, директор Центра исследований энергетики ответил на вопрос журналиста по защите энергетической инфраструктуры — ее успели сделать или нет. Энергоэксперт заявил, что об отсутствии или наличии защиты свидетельствует наличие или отсутствие света. Поскольку электроснабжение, хоть и с перебоями, но есть, это означает, что какую-то защиту успели установить. Также он отметил, что "подстанции сами по себе очень больших размеров и закрыть все оборудование невозможно".

"Давайте будем откровенными, если бы защита не сработала, мы бы скорее всего с вами сейчас разговаривать не смогли, просто из-за отсутствия питания с обеих сторон", — подчеркнул энергоэксперт.

Отключения света и удары РФ по энергетике

Отметим, после удара РФ, который состоялся в ночь на 28 ноября, министр энергетики Герман Галущенко сообщил об 11 массированной ракетно-пушечной атаке россиян по энергетической инфраструктуре. В ряде областей на западе страны, в частности, во Львовской, Волынской, Ровенской, военные администрации сообщили о повреждении энергетики, об отключении света и воды. В НЭК "Укрэнерго" ввели аварийные отключения, но потом их отменили: согласно обновленным графикам отключений, одна из очередей в Киеве должна была сидеть без света 10 часов. Согласно данным Воздушных сил, утром и ночью россияне запустили по украинцам 188 средств поражения — "Калибров", Х-101, "Шахедов".

Напоминаем, в ночь на 29 ноября ВС РФ атаковали Украину 132 дронами различных типов: Силы обороны сообщили о результатах работы ПВО.