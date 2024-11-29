Удари під Новий рік: які ракетні запаси мають РФ і яких атак можна чекати

Знову порахував кількість запущених повітряних цілей ворога.

Поточний період охоплював 94 дні (27.08-28.11).

За 94 дні було застосовано:

КРПБ Х-101 — 168 шт.;

КРМБ "Калібр" — 56 шт.;

баражуючі боєприпаси ("Шахед"-131/136 та "Герань-2") та БПЛА ("Гербера"/"Пародія") — 5749 шт.;

балістичні ракети "Iскандер-м" та KN-23 — 87 шт.;

аеробалістичні ракети "Кинджал" — 17 шт.;

протикорабельні крилаті ракети Х-22/32 — 10 шт.;

КАР Х-59/69 — 103 шт.;

крилаті ракети "Iскандер-к" — 8 шт.;

гіперзвукова ракета "Циркон" — 1 шт.;

протилокаційні ракети Х-31П — 17 шт.;

МБР/БРСД "Кедр" — 1 шт.

Темпи виробництва Х-101 та сімейства "Калібр/Iскандер-К" є сталими та складають приблизно 60 та 30 ракет на місяць відповідно.

Виробництво ББ "Шахед/Герань" збільшилося, але також ворог почав запускати нові типи дронів — "Гербера" та "Пародія", які спамлять повітряний простір. Причому останніми місяцями ББ та БПЛА запускають у співвідношення 40 на 60%.

Одеса, один із останніх моментів ракетного терору Фото: Національна поліція

Що вони можуть мати в залишках?

Х-101 — основний засіб повітряного нападу. Наприкінці минулого періоду їх залишалося ~145 шт. За 94 дні виготовлено 186 шт. Тобто всього за звітний період їм було доступно 311 ракет.

"Калібр/Iскандер-К" у них залишалося приблизно 220 шт, ще 94 було виготовлено.

По "шахедам" та БПЛА типу "Гербера/Пародія" — без коментарів. Щоденні масові атаки — це нова реальність, до якої ми поступово пристосовуємося.

"Кинджалів" було вироблено більше, ніж за попередній період, бо тепер їх виготовляється 4 шт. на місяць. Виготовлено за 94 дні — 12 шт., а було в залишку — 59-64.

Скільки ж засобів повітряного нападу у ворога залишилося?

Відмічу, що всі цифри не враховують НЗ (!).

Приблизні цифри такі:

КР Х-101 — 143 шт.;

КР "Калібр"/Iскандер-К" — 258 шт.;

аеробалістичні ракети "Кинджал" — 54-59 шт.;

БР "Iскандер-м"/KN-23" — 300 шт (дані ГУР за 27.11.24).

У звітному періоді також відмічається зменшення кількості пусків північнокорейського лайна.

Бо "Iскандер-м" по темпах виробництва вийшов у 40 шт. на місяць через те, що вони зменшили темпи виробництва "Калібрів/Iскандер-к". База то +/- одна й та сама.

Підозрюю, що приблизно такий самий порядок цифр буде по темпах виробництва Х-59/69.

Тепер про подальші нюанси:

Таких атак, як учора, ворог може зробити ще декілька станом на зараз. По "Калібрам" є обмеження залпу (одночасно не більше 30 шт.). Але можна запускати хоч 2 рази на добу 4 дні поспіль. Якщо запускати 30 "Калібрів" та стільки ж Х-101, то можна здійснити 5 ракетних ударів. Відчуваю, що ворог може знову трохи підкопити ракет, і масовано бити в районі Нового року, як це було минулого року-початку нинішнього. До Нового Року у них буде ще + 66 ракет Х-101, а загальна цифра без врахування НЗ перевалить за 200. Енергетика — основна мета ракетних ударів. Була, є та буде. Навіть не маю сумнівів щодо цього. Нам потрібно не тільки більше ЗРК та ракет до них, але й припинити переводити МВГ (мобільні вогневі групи — Ф.) в піхоту. Передивитися всі ПВК та ПС ЗСУ в цілому на предмет доцільності займання посад деякими дідами, які дупля не відбивають на третьому році війни. Ударів балістичними ракетами в зонах досяжності буде більше. Також, треба врахувати, що ворог на місяць виготовляє 1-2 експериментальних "Iскандер-М" з дальністю понад 750 км. До 1000 воно теоретично літати також може, але при цьому точність буде ще гіршою за KN-23. Тому це загроза для цивільних більше. Незмінне те, що Росія — країна-гній, терорист та мразота.

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