Удари під Новий рік: які ракетні запаси мають РФ і яких атак можна чекати
Воєнний кореспондент Богдан Мірошников проаналізував ракетні арсенали противника і можливість їх поповнення. Він бачить загрози нових ударів у найближчому майбутньому — але на жаль, і так було ясно, що росіяни не заспокояться...
Знову порахував кількість запущених повітряних цілей ворога.
Поточний період охоплював 94 дні (27.08-28.11).
За 94 дні було застосовано:
- КРПБ Х-101 — 168 шт.;
- КРМБ "Калібр" — 56 шт.;
- баражуючі боєприпаси ("Шахед"-131/136 та "Герань-2") та БПЛА ("Гербера"/"Пародія") — 5749 шт.;
- балістичні ракети "Iскандер-м" та KN-23 — 87 шт.;
- аеробалістичні ракети "Кинджал" — 17 шт.;
- протикорабельні крилаті ракети Х-22/32 — 10 шт.;
- КАР Х-59/69 — 103 шт.;
- крилаті ракети "Iскандер-к" — 8 шт.;
- гіперзвукова ракета "Циркон" — 1 шт.;
- протилокаційні ракети Х-31П — 17 шт.;
- МБР/БРСД "Кедр" — 1 шт.
Темпи виробництва Х-101 та сімейства "Калібр/Iскандер-К" є сталими та складають приблизно 60 та 30 ракет на місяць відповідно.
Виробництво ББ "Шахед/Герань" збільшилося, але також ворог почав запускати нові типи дронів — "Гербера" та "Пародія", які спамлять повітряний простір. Причому останніми місяцями ББ та БПЛА запускають у співвідношення 40 на 60%.
Що вони можуть мати в залишках?
Х-101 — основний засіб повітряного нападу. Наприкінці минулого періоду їх залишалося ~145 шт. За 94 дні виготовлено 186 шт. Тобто всього за звітний період їм було доступно 311 ракет.
"Калібр/Iскандер-К" у них залишалося приблизно 220 шт, ще 94 було виготовлено.
По "шахедам" та БПЛА типу "Гербера/Пародія" — без коментарів. Щоденні масові атаки — це нова реальність, до якої ми поступово пристосовуємося.
"Кинджалів" було вироблено більше, ніж за попередній період, бо тепер їх виготовляється 4 шт. на місяць. Виготовлено за 94 дні — 12 шт., а було в залишку — 59-64.
Скільки ж засобів повітряного нападу у ворога залишилося?
Відмічу, що всі цифри не враховують НЗ (!).
Приблизні цифри такі:
- КР Х-101 — 143 шт.;
- КР "Калібр"/Iскандер-К" — 258 шт.;
- аеробалістичні ракети "Кинджал" — 54-59 шт.;
- БР "Iскандер-м"/KN-23" — 300 шт (дані ГУР за 27.11.24).
У звітному періоді також відмічається зменшення кількості пусків північнокорейського лайна.
Бо "Iскандер-м" по темпах виробництва вийшов у 40 шт. на місяць через те, що вони зменшили темпи виробництва "Калібрів/Iскандер-к". База то +/- одна й та сама.
Підозрюю, що приблизно такий самий порядок цифр буде по темпах виробництва Х-59/69.
Тепер про подальші нюанси:
- Таких атак, як учора, ворог може зробити ще декілька станом на зараз.
- По "Калібрам" є обмеження залпу (одночасно не більше 30 шт.). Але можна запускати хоч 2 рази на добу 4 дні поспіль.
- Якщо запускати 30 "Калібрів" та стільки ж Х-101, то можна здійснити 5 ракетних ударів.
- Відчуваю, що ворог може знову трохи підкопити ракет, і масовано бити в районі Нового року, як це було минулого року-початку нинішнього. До Нового Року у них буде ще + 66 ракет Х-101, а загальна цифра без врахування НЗ перевалить за 200.
- Енергетика — основна мета ракетних ударів. Була, є та буде. Навіть не маю сумнівів щодо цього.
- Нам потрібно не тільки більше ЗРК та ракет до них, але й припинити переводити МВГ (мобільні вогневі групи — Ф.) в піхоту. Передивитися всі ПВК та ПС ЗСУ в цілому на предмет доцільності займання посад деякими дідами, які дупля не відбивають на третьому році війни.
- Ударів балістичними ракетами в зонах досяжності буде більше. Також, треба врахувати, що ворог на місяць виготовляє 1-2 експериментальних "Iскандер-М" з дальністю понад 750 км. До 1000 воно теоретично літати також може, але при цьому точність буде ще гіршою за KN-23. Тому це загроза для цивільних більше.
- Незмінне те, що Росія — країна-гній, терорист та мразота.
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