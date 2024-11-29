Удары под Новый год: какие ракетные запасы есть у РФ и каких атак можно ждать

Снова посчитал количество запущенных воздушных целей врага.

Текущий период охватывал 94 дня (27.08-28.11).

За 94 дня было применено:

КРПБ Х-101 — 168 шт;

КРМБ "Калибр" — 56 шт;

барражирующие боеприпасы ("Шахед"-131/136 и "Герань-2") и БПЛА ("Гербера"/"Пародия") — 5749 шт;

баллистические ракеты "Искандер-м" и KN-23 — 87 шт;

аэробаллистические ракеты "Кинжал" — 17 шт;

противокорабельные крылатые ракеты Х-22/32 — 10 шт;

КАР Х-59/69 — 103 шт;

крылатые ракеты "Искандер-к" — 8 шт;

гиперзвуковая ракета "Циркон" — 1 шт;

противолокационные ракеты Х-31П — 17 шт;

МБР/БРСД "Кедр" — 1 шт.

Темпы производства Х-101 и семейства "Калибр/Искандер-К" являются постоянными и составляют примерно 60 и 30 ракет в месяц соответственно.

Производство ББ "Шахед/Герань" увеличилось, но также враг начал запускать новые типы дронов — "Гербера" и "Пародия", которые спамят воздушное пространство. Причем в последние месяцы ББ и БПЛА запускают в соотношении 40 на 60%.

Одесса, один из последних моментов ракетного террора Фото: Национальная полиция

Что они могут иметь в остатках?

Х-101 — основное средство воздушного нападения. В конце прошлого периода их оставалось ~145 шт. За 94 дня изготовлено 186 шт. То есть всего за отчетный период им было доступно 311 ракет.

"Калибр/Искандер-К" у них оставалось примерно 220 шт, еще 94 было изготовлено.

По "шахедам" и БПЛА типа "Гербера/Пародия" — без комментариев. Ежедневные массовые атаки — это новая реальность, к которой мы постепенно приспосабливаемся.

"Кинжалов" было произведено больше, чем за предыдущий период, ибо теперь их изготавливается 4 шт. в месяц. Изготовлено за 94 дня — 12 шт., а было в остатке — 59-64.

Сколько же средств воздушного нападения у врага осталось?

Отмечу, что все цифры не учитывают НЗ (!).

Приблизительные цифры таковы:

КР Х-101 — 143 шт;

КР "Калибр"/Искандер-К" — 258 шт;

аэробаллистические ракеты "Кинжал" — 54-59 шт;

БР "Искандер-м"/KN-23" — 300 шт (данные ГУР за 27.11.24).

В отчетном периоде также отмечается уменьшение количества пусков северокорейского дерьма.

Потому что "Искандер-м" по темпам производства вышел в 40 шт. в месяц из-за того, что они уменьшили темпы производства "Калибров/Искандер-к". База то +/- одна и та же.

Подозреваю, что примерно такой же порядок цифр будет по темпам производства Х-59/69.

Теперь о дальнейших нюансах:

Таких атак, как вчера, враг может сделать еще несколько по состоянию на сейчас. По "Калибрам" есть ограничение залпа (одновременно не более 30 шт.). Но можно запускать хоть 2 раза в сутки 4 дня подряд. Если запускать 30 "Калибров" и столько же Х-101, то можно осуществить 5 ракетных ударов. Чувствую, что враг может снова немного подкопить ракет, и массированно бить в районе Нового года, как это было в прошлом году-начале нынешнего. До Нового Года у них будет еще + 66 ракет Х-101, а общая цифра без учета НЗ перевалит за 200. Энергетика — основная цель ракетных ударов. Была, есть и будет. Даже не сомневаюсь в этом. Нам нужно не только больше ЗРК и ракет к ним, но и прекратить переводить МВГ (мобильные огневые группы — Ф.) в пехоту. Пересмотреть все ЧВК и ВС ВСУ в целом на предмет целесообразности занятия должностей некоторыми дедами, которые дупля не отбивают на третьем году войны. Ударов баллистическими ракетами в зонах досягаемости будет больше. Также, надо учесть, что враг в месяц изготавливает 1-2 экспериментальных "Искандер-М" с дальностью более 750 км. До 1000 оно теоретически летать также может, но при этом точность будет еще хуже KN-23. Поэтому это угроза для гражданских больше. Неизменно то, что Россия — страна-гной, террорист и мразь.

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