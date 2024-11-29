Підірвали вантаж БПЛА РФ на відстані 30 км: ГУР про диверсію в Курській області (відео)

Головне управління розвідки провело успішну диверсію та спалило вантаж безпілотників ЗС РФ, який перебував за 30 км від українських позицій в Курській області, повідомили джерела Фокусу.

Українські партизани виявили операторів БПЛА ЗС РФ, які дислокувались в тилу в Курській області. За кілька годин до місця дислокації навідались ще раз і повністю знищили автомобіль, в якому пересувався російський екіпаж, а також весь вантаж з безпілотниками, який зберігався в кузові. Про деталі спецоперації, яке Головне управління розвідки Міноборони провело на російській території, розповіли джерела Фокусу.

На відео ГУР бачимо, як 27 листопада невідомі прихильники України проїздили в машині поруч з подвір'ям, у якому облаштувались оператори дронів ЗС РФ. Поки автомобіль повільно рухався мимо подвір'я, партизан спокійно зафільмував на телефон, як росіяни кладуть в Jeep пластикові коробки з безпілотниками. Після завантаження, кузов прикрили маскувальною тканиною. В ніч на 28 листопада автомобіль підпалили і у вогні згоріло майно російської армії: і Jeep, і коробки з БПЛА, якими, ймовірно, планували бити по позиціях ЗСУ.

Джерела Фокусу повідомили, що диверсію провели у місті Рильськ в Курській області РФ. Якщо відшукати населений пункт на карті, то бачимо, що диверсію вдалось здійснити на відстані до 30 км від лінії зіткнення або російсько-українського кордону — тобто, в тилу противника.

Курська область і ГУР - де відбулась диверсія партизанів Фото: DeepState

Курська область і ГУР — ситуація 29 листопада

На карті бойових дій проєкту DeepState позначена площа, яку контролюють Сили оборони в Курській області: це 537 кв. км навколо Суджі та 11,35 кв. км біля селища Тьоткине. У звіті Генштабу ЗСУ станом на 8:00 29 листопада вказано, що операція на російській території все ще продовжується. Єдині деталі, які наводяться — це 19 авіаційних ударів, які здійснили ЗС РФ на даній ділянці фронту, запустивши сумарно 30 керованих авіабомб. Тим часом розвідники зуміли перехопити розмову солдатів КНДР, які дислокуються в Курській області. З запису чути, як північнокорейський офіцер підганяє підлеглих та турбується щодо зв'язку.

Зазначимо, у вересні 2024 року офіцер ГУР МОУ України "Ольстер" розповів про диверсійні операції, які проводять українці на тимчасово окупованих територіях. Один з таких агентів має псевдонім "Гонта". Невідомо, чи це чоловік, чи жінка, але відомо, що людина має військовий досвід, пояснив розвідник. Український агент зовні може вести звичайний мирний спосіб життя, а сам тим часом таємно підкладає вибухівку або наладжує контакти з Силами оборони, ідеться в інтерв'ю, яке "Ольстер" дав журналістці Дженні Клочко.

Нагадуємо, 28 листопада українська розвідка повідомила про радіолокаційний комплекс "Подльот" вартістю 5 млн дол., який вдалось підірвати в Криму. 26 листопада відбулась нетипова спецоперація для порятунку котів, які жили на острові "Зміїний".