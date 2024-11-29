Взорвали груз БПЛА РФ на расстоянии 30 км: ГУР о диверсии в Курской области (видео)

Главное управление разведки провело успешную диверсию и сожгло груз беспилотников ВС РФ, который находился в 30 км от украинских позиций в Курской области, сообщили источники Фокуса.

Украинские партизаны обнаружили операторов БПЛА ВС РФ, которые дислоцировались в тылу в Курской области. За несколько часов к месту дислокации наведались еще раз и полностью уничтожили автомобиль, в котором передвигался российский экипаж, а также весь груз с беспилотниками, который хранился в кузове. О деталях спецоперации, которую Главное управление разведки Минобороны провело на российской территории, рассказали источники Фокуса.

На видео ГУР видим, как 27 ноября неизвестные сторонники Украины проезжали в машине рядом с двором, в котором обосновались операторы дронов ВС РФ. Пока автомобиль медленно двигался мимо двора, партизан спокойно снял на телефон, как россияне кладут в Jeep пластиковые коробки с беспилотниками. После загрузки, кузов прикрыли маскировочной тканью. В ночь на 28 ноября автомобиль подожгли и в огне сгорело имущество российской армии: и Jeep, и коробки с БПЛА, которыми, вероятно, планировали бить по позициям ВСУ.

Источники Фокуса сообщили, что диверсию провели в городе Рыльск в Курской области РФ. Если отыскать населенный пункт на карте, то видим, что диверсию удалось осуществить на расстоянии до 30 км от линии соприкосновения или российско-украинской границы — то есть, в тылу противника.

Курская область и ГУР — где произошла диверсия партизан Фото: DeepState

Курская область и ГУР — ситуация 29 ноября

На карте боевых действий проекта DeepState обозначена площадь, которую контролируют Силы обороны в Курской области: это 537 кв. км вокруг Суджи и 11,35 кв. км возле поселка Теткино. В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 29 ноября указано, что операция на российской территории все еще продолжается. Единственные детали, которые приводятся — это 19 авиационных ударов, которые осуществили ВС РФ на данном участке фронта, запустив суммарно 30 управляемых авиабомб. Тем временем разведчики сумели перехватить разговор солдат КНДР, которые дислоцируются в Курской области. Из записи слышно, как северокорейский офицер подгоняет подчиненных и беспокоится о связи.

Отметим, в сентябре 2024 года офицер ГУР МОУ Украины "Ольстер" рассказал о диверсионных операциях, которые проводят украинцы на временно оккупированных территориях. Один из таких агентов имеет псевдоним "Гонта". Неизвестно, мужчина это или женщина, но известно, что человек имеет военный опыт, пояснил разведчик. Украинский агент внешне может вести обычный мирный образ жизни, а сам тем временем тайно подкладывает взрывчатку или налаживает контакты с Силами обороны, говорится в интервью, которое "Ольстер" дал журналистке Дженни Клочко.

Напоминаем, 28 ноября украинская разведка сообщила о радиолокационном комплексе "Подлет" стоимостью 5 млн долл., который удалось взорвать в Крыму. 26 ноября состоялась нетипичная спецоперация для спасения котов, которые жили на острове "Змеиный".