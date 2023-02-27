О плане вторжения знали 3-4 человека, говорящих Путину то, что он хочет слышать, — директор ЦРУ

Как считает Уильям Бернс, оккупация Украины была необходима главе Кремля для того, чтобы запомниться как "великий полководец", а люди, находящиеся в близком окружении подкрепляли эти амбиции ради собственных интересов.

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В последние годы Путин сужал круг своих советников, в котором он ценил лояльность выше компетентности. О начале большой войны в РФ знали только три-четыре человека из его окружения, которые говорили то, что хочет слышать Путин ради продвижения в карьере, сообщил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью каналу CBC News вчера, 26 февраля.

По словам американского топ-чиновника, глава Кремля считал, что Украина является слабой страной и внимание Запада от нее отвлечено.

Каждое предположение Путина в отношении Киева, как утверждает Бернс, оказалось глубоко ошибочным.

"Так что, я думаю, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России незадолго до войны, поскольку это был такой тесный круг людей, подкреплявших глубоко ошибочные предположения друг друга. Он считал, что Украина слаба и разделена, он думал, что Запад отвлекся, и он думал, что модернизировал российскую армию до такой степени, что она способна одержать быструю и решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным", — сказал директор ЦРУ.

Напомним, 25 февраля бывший начальник ФСБ Москвы Евгений Савостьянов заявил, что Владимир Путин находится в плохом психологическом состоянии и старается держаться подальше от других людей, боится гнева россиян за неудачу в Украине.

26 февраля появилась информация от эксперта, что перед россиянами в Лужниках выступил фальшивый Путин, потому что настоящий боится появляться на публике.

Журналисты Daily Express опросили нескольких политиков и экспертов о том, что в будущем ждет президента России, начавшего полномасштабную войну в Украине, по их выводам Путин "либо умрет от старости, либо с пулями в спине".