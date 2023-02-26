"Либо умрет от старости, либо с пулями в спине", — СМИ о судьбе Путина

Журналисты Daily Express опросили нескольких политиков и экспертов о том, что в будущем ждет президента России, начавшего полномасштабную войну в Украине.

Related video

На этой неделе появились сообщения о том, что здоровье российского президента Владимира Путина "ухудшается", а также в очередной раз в СМИ упоминалось, что у него рак. Судя по слухам, Путин якобы пройдет очередной курс лечения в марте. После голосования, которое состоялось в 2021 году, теперь стало возможным, чтобы 70-летний Путин избирался еще на два срока, потенциально оставаясь у власти до 84 лет. Поскольку война в Украине идет уже второй год, британское издание Daily Express опросило экспертов и политиков, поинтересовавшись у них, каким будет конец президента РФ и при каких условиях он может оставить свой пост.

На протяжении многих лет здоровье российского президента вызывало множество спекуляций, включая утверждения о том, что у него болезнь Паркинсона и что он путешествует с врачом, занимающимся лечением рака щитовидной железы.

Но Путину до сих пор удается держать в секрете состояние своего здоровья. Бывший российский депутат Илья Пономарев, который сейчас живет в изгнании в Украине, отметил, что большинство политиков достаточно откровенны, баллотируясь в президенты, но "поскольку Путин никогда не участвовал в настоящих выборах, ему и не нужно было быть открытым".

Идею о том, что Путин уйдет в отставку Пономарев счел "невозможной".

Нейт Сибли, специалист по коррупции из Вашингтона, округ Колумбия, считает, что Путин, скорее всего, умрет при исполнении служебных обязанностей "либо от старости, либо с пулями в спине" — несмотря на свое огромное состояние.

"Одну вещь мы можем предсказать с большей уверенностью: в отличие от многих богатых россиян, Путин не планирует мирно уединяться в особняке на Французской Ривьере со своими любовницами", — заявил Сибли.

Хоть и утверждается, что Путин зарабатывает скромные 120 тысяч фунтов стерлингов в год и живет в сравнительно небольшой квартире, что следует из его финансовой отчетности за 2020 год, российский президент считается одним из богатейших людей мира. Его состояние оценивают в 170 миллиардов фунтов стерлингов.

[ + – ] Встреча Путина и Александра Лукашенко Фото: Скриншот

"Он внимательно наблюдал за тем, как другие бывшие советские лидеры пытались выпутаться из авторитарных режимов и терпели неудачу. То, какие предметы роскоши можно купить на огромное богатство, с годами стало для Путина менее важным, чем то, что он может контролировать", — отмечает Сибли.

"Другие, у которых есть собственные амбиции, возможно, захотят увидеть его лишенным власти, гниющим в камере или качающимся на фонарном столбе. Каким бы ни было его будущее, вряд ли оно будет счастливым", — говорит эксперт.

Энтони Берр, эксперт по связям с общественностью Burr Media, который жил и в Великобритании, и в России, предположил, что маловероятно, что Путин когда-нибудь уйдет в отставку. Но если это случится, что это будет или на его условиях, или по состоянию здоровья.

"Путин будет президентом столько, сколько захочет или позволит ему здоровье. Не удивлюсь, если он умрет на работе. Он не сдастся легко, и кто может его сместить? Никто. В течение последних 23 лет он умудрялся устранять любые угрозы любыми средствами", — Берр напомнил, что все высокие посты в правительстве РФ заняты его "дружками" со времен службы Путина в КГБ, и что он сумел поменять Конституцию за время своего правления, что позволило ему править неограниченный срок, превратив современную Россию "в настоящую автократию".

Берр подчеркнул, что только сам Путин и его лечащие врачи знают правду о состоянии его здоровья, добавив, что Путин создает образ "сильного человека", который "просто не болеет", особенно во время войны, когда россияне все больше беспокоятся и ищут в своем лидере стабильности.

[ + – ] Президент РФ незадолго до начала войны в Украине

Доктор Роджер Геволб, политический эксперт и генеральный директор Fairmoney.com, также назвал здоровье Путина "главным предрасполагающим фактором".

Он отметил, что трудно судить, особенно на расстоянии и через средства массовой информации, о фактическом психическом или физическом здоровье крупного общественного деятеля.

"Конечно, при всех неоднократных доказательствах все еще невозможно сказать, что президент Путин не пригоден для должности", — доктор Гевольб считает очевидным, что у президента России есть серьезные проблемы со здоровьем, но невозможно судить, насколько они критичны для его работы и для его пребывания на посту.

Напомним, ранее политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман заявил, что на прокремлевском концерте в Лужниках 22 февраля выступил не сам Владимир Путин, а один из его двойников.

О том, что Путин использует, по крайней мере, троих двойников, говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Буданов утверждает, что хоть "Путины" и сделали пластические операции, их выдает разница в росте.