"Або помре від старості, або з кулями в спині", — ЗМІ про долю Путіна

Журналісти Daily Express опитали кількох політиків та експертів про те, що в майбутньому чекає на президента Росії, який розпочав повномасштабну війну в Україні.

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Цього тижня з'явилися повідомлення про те, що здоров'я російського президента Володимира Путіна "погіршується", а також укотре в ЗМІ згадувалося, що в нього рак. Зважаючи на чутки, Путін нібито пройде черговий курс лікування у березні. Після голосування, яке відбулося у 2021 році, тепер стало можливим, щоб 70-річний Путін обирався ще на два терміни, потенційно залишаючись при владі до 84 років. Оскільки війна в Україні триває уже другий рік, британське видання Daily Express опитало експертів і політиків, поцікавившись у них, яким буде кінець президента РФ та за яких умов він може залишити свою посаду.

Протягом багатьох років здоров'я російського президента викликало безліч спекуляцій, враховуючи твердження про те, що він має хворобу Паркінсона і що він подорожує з лікарем, який займається лікуванням раку щитовидної залози.

Але Путіну досі вдається тримати у таємниці стан свого здоров'я. Колишній російський депутат Ілля Пономарьов, який зараз живе у вигнанні в Україні, зазначив, що більшість політиків є досить відвертими, балотуючись у президенти, але "оскільки Путін ніколи не брав участі у справжніх виборах, йому і не потрібно було бути відкритим".

Ідею про те, що Путін піде у відставку Пономарьов визнав "неможливою".

Нейт Сіблі, фахівець із корупції з Вашингтона, округ Колумбія, вважає, що Путін, швидше за все, помре під час виконання службових обов'язків "або від старості, або з кулями в спині" — незважаючи на свої величезні статки.

"Одну річ ми можемо передбачити з більшою впевненістю: на відміну від багатьох багатих росіян, Путін не планує мирно усамітнюватися в маєтку на французькій Рів'єрі зі своїми коханками", — заявив Сіблі.

Хоч і стверджується, що Путін заробляє скромні 120 тисяч фунтів стерлінгів на рік і живе в порівняно невеликій квартирі, що випливає з його фінансової звітності за 2020 рік, російський президент вважається одним із найбагатших людей світу. Його статки оцінюють у 170 мільярдів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Зустріч Путіна та Олександра Лукашенка Фото: Скриншот

"Він уважно спостерігав за тим, як інші колишні радянські лідери намагалися виплутатися з авторитарних режимів і зазнавали невдачі. Те, які предмети розкоші можна купити на величезне багатство, з роками стало для Путіна менш важливим, ніж те, що він може контролювати", — зазначає Сіблі.

"Інші, які мають власні амбіції, можливо, захочуть побачити його позбавленим влади, як він гниє у камері або гойдається на ліхтарному стовпі. Яким би не було його майбутнє, навряд чи воно буде щасливим", — каже експерт.

Ентоні Берр, експерт зі зв'язків із громадськістю Burr Media, який жив і у Великій Британії, і в Росії, припустив, що малоймовірно, що Путін колись піде у відставку. Але якщо це станеться, це буде або на його умовах, або за станом здоров'я.

"Путін буде президентом стільки, скільки захоче чи дозволить йому здоров'я. Не здивуюся, якщо він помре на роботі. Він не здасться легко, і хто може його усунути? Ніхто. Протягом останніх 23 років він примудрявся усувати будь-які загрози будь-якими засобами", — Берр нагадав, що всі високі посади в уряді РФ зайняті його "дружками" з часів служби Путіна в КДБ, і що він зміг змінити Конституцію за час свого правління, що дозволило йому правити необмежений термін, перетворивши сучасну Росію "на справжню автократію".

Берр підкреслив, що тільки сам Путін і його лікарі знають правду про стан його здоров'я, додавши, що Путін створює образ "сильної людини", яка "просто не хворіє", особливо під час війни, коли росіяни все більше турбуються і шукають у своєму лідера стабільності.

[ + – ] Президент РФ незадовго до початку війни в Україні

Доктор Роджер Геволб, політичний експерт і генеральний директор Fairmoney.com, також назвав здоров'я Путіна "головним фактором, що привертає увагу".

Він зазначив, що важко судити, особливо на відстані та через засоби масової інформації, про фактичне психічне чи фізичне здоров'я великого громадського діяча.

"Звичайно, за умов усіх неодноразових доказів усе ще неможливо сказати, що президент Путін не придатний для посади", — доктор Гевольб вважає очевидним, що президент Росії має серйозні проблеми зі здоров'ям, але неможливо судити, наскільки вони критичні для його роботи і для нього перебування на посту.

Нагадаємо, раніше політтехнолог і письменник Михайло Шейтельман заявив, що на прокремлівському концерті в Лужниках 22 лютого виступив не сам Володимир Путін, а один з його двійників.

Про те, що Путін використовує принаймні трьох двійників, говорив і начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Буданов стверджує, що хоч "Путіни" і зробили пластичні операції, їх видає різниця у рості.