Про план вторгнення знали 3-4 людини, які говорять Путіну про те, що він хоче чути, — директор ЦРУ

Як вважає Вільям Бернс, окупація України була потрібна голові Кремля для того, щоб запам'ятатися як "великий полководець", а люди, які перебувають у близькому оточенні, підкріплювали ці амбіції заради власних інтересів.

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В останні роки Путін звужував коло своїх радників, в якому він цінував лояльність вище за компетентність. Про початок великої війни в РФ знали лише три-чотири особи з його оточення, які говорили про те, що хоче чути Путін заради просування в кар'єрі, повідомив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в інтерв'ю каналу CBC News вчора, 26 лютого.

За словами американського топчиновника, голова Кремля вважав, що Україна є слабкою країною і увага Заходу від неї відвернена.

Кожне припущення Путіна щодо Києва, як стверджує Бернс, виявилося глибоко помилковим.

"Так що, я думаю, це був один із найглибших недоліків у прийнятті рішень у Росії незадовго до війни, оскільки це було таке тісне коло людей, які підкріплювали глибоко помилкові припущення один одного. Він вважав, що Україна слабка і розділена, він думав, що Захід відволікся, і він думав, що модернізував російську армію настільки, що вона здатна здобути швидку і рішучу перемогу. Звичайно, виявилося, що кожне з цих припущень було глибоко помилковим", — сказав директор ЦРУ.

Нагадаємо, 25 лютого колишній начальник ФСБ Москви Євген Савостьянов заявив, що Володимир Путін перебуває у поганому психологічному стані і намагається триматися подалі від інших людей, боїться гніву росіян за невдачу в Україні.

26 лютого з'явилася інформація від експерта, що перед росіянами у Лужниках виступив фальшивий Путін, бо справжній боїться з'являтися на публіці.

Журналісти Daily Express опитали кількох політиків та експертів про те, що в майбутньому чекає президента Росії, який розпочав повномасштабну війну в Україні, за їхніми висновками Путін "або помре від старості, або з кулями в спині".