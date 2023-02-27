США за год потратили на войну в Украине меньше, чем в Афганистане или Иране — аналитики (инфографика)

По данным экспертов Кильского института мировой экономики, поддержка Киева происходит по одному принципу: США задают темп, а Европа догоняет. Среди стран ЕС больше всего поддерживает украинцев Германия.

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За год войны США потратили больше на поддержку Украины — именно американцы задают темп помощи. Среди европейских государств лидером стала Германия. Об этом сообщили в Кильском институте мировой экономики.

Немецкие аналитики создали Ukraine Support Tracker. Этот трекер подсчитал военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года. Статистика включает 40 стран: Европейский союз, G7, Австралию, Южную Корею, Турцию, Норвегию, Новую Зеландию, Швейцарию, Китай, Тайвань и Индию. База данных объединяет информацию из официальных и государственных источников с сообщениями СМИ для подсчета.

По данным немецких экспертов, внешняя поддержка Украины с полномасштабного вторжения РФ происходит по одному принципу: США задают темп, а Европа догоняет.

За декабрь американцы выделили на помощь Украине свыше €73 млрд, в то же время европейцы — около €55 млрд. Гуманитарной помощи страны обещали столько же, сколько в течение всего года, а вот доля финансовой и военной поддержки выросла. Поставки танков, анонсированные после заседания контактной группы "Рамштайн-8" 20 января, эксперты не учитывали.

[ + – ] Статистика типов международной помощи по месяцам Фото: Кильский институт мировой экономики

В период с 21 ноября по 15 января США совершили наибольший рывок в обещанной Украине помощи — €36,7 млрд. Большая часть суммы — военная поддержка. Также в лидеры выбились следующие страны:

Великобритания пообещала помочь более чем на €1 млрд;

Франция — на €565 млн;

Япония — на €472 млн.

"Американцы задают темп в поддержке Украины. Нерешительность европейцев в первый год войны является удивительным явлением, особенно потому, что финансовые ресурсы можно быстро мобилизовать. Об этом свидетельствует, например, огромное количество средств, которые мобилизовали правительства ЕС, чтобы смягчить шок от цен на энергоносители дома", — заявил разработчик трекера Кристоф Требеш.

Германия заявила, что выделяет с января 2022 года €264 млрд на субсидии из-за резкого роста цен на энергоносители для потребителей и предприятий, сообщают эксперты. В то же время, Украине немцы выделили €6,15 млрд на двустороннюю поддержку и €7,2 млрд на поддержку через ЕС.

[ + – ] Статистика международной помощи Украине по сравнению с расходами на энергокризис Фото: Кильский институт мировой экономики

Летом Германия выделила около €6 млрд на помощь Украине в двустороннем порядке и €5,65 млрд на транспортные расходы. На специальный фонд для собственных вооруженных сил немцы готовы потратить гораздо больше — €100 млрд.

Немецкие аналитики также сравнили помощь Украине с предыдущим историческим опытом. Результаты показали, что расходы украинских союзников ниже, чем были в предыдущих конфликтах. Эксперты измерили поддержку украинцев в процентах ВВП соответствующих стран, и получилось, что США за год потратили больше на Афганистан или Иран. Немцы же выделяли больше денег на поддержку союзников в войне в Персидском заливе.

Напомним, 26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о недостаточных объемах помощи. "Нет смысла издеваться над размерами немецкого участия. Неразумно, что такое большое обязательство постоянно отрицается ", — заявил немец.

23 февраля из опубликованных результатов опросов на сайте КМИС стало известно, что большинство украинцев стремится к тому, чтобы страна вошла в Евросоюз до 2030 года. Также статистика показала, что после полномасштабного вторжения украинцы стали чаще говорить на государственном языке и жертвовать средства на ВСУ.