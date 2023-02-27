США за рік витратили на війну в Україні менше, ніж в Афганістані чи Ірані, — аналітики (інфографіка)

За даними експертів Кільського інституту світової економіки, підтримка Києва відбувається за єдиним принципом: США задають темп, а Європа наздоганяє. Серед країн ЄС найбільше підтримує українців Німеччина.

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За рік війни США витратили найбільше на підтримку України — саме американці задають темп допомоги. Серед європейських країн лідером стала Німеччина. Про це повідомили в Кільському інституті світової економіки.

Німецькі аналітики створили Ukraine Support Tracker. Цей трекер підрахував військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з 24 січня 2022 року до 15 січня 2023 року. Статистика охоплює 40 країн: Європейський союз, G7, Австралію, Південну Корею, Туреччину, Норвегію, Нову Зеландію, Швейцарію, Китай, Тайвань та Індію. База даних поєднує інформацію з офіційних та державних джерел з повідомленнями ЗМІ для підрахунку.

За даними німецьких експертів, зовнішня підтримка України з повномасштабного вторгнення РФ відбувається за єдиним принципом: США задають темп, а Європа наздоганяє.

За грудень американці виділили на допомогу Україні понад €73 млрд, водночас європейці — майже €55 млрд. Гуманітарної допомоги країни обіцяли стільки ж, як впродовж усього року, а от частка фінансової та військової підтримки зросла. Постачання танків, анонсовані після засідання контактної групи "Рамштайн-8" 20 січня, експерти не враховували.

[ + – ] Статистика типів міжнародної допомоги за місяцями Фото: Кільський інститут світової економіки

У період з 21 листопада до 15 січня США зробили найбільший ривок в обіцяній Україні допомозі — €36,7 млрд. Більша частина суми — військова підтримка. Також у лідери вибились такі країни:

Великобританія пообіцяла допомогти на понад €1 млрд;

Франція — на €565 млн;

Японія — на €472 млн.

"Американці задають темп у підтримці України. Нерішучість європейців у перший рік війни є дивовижним явищем, особливо тому, що фінансові ресурси можна швидко мобілізувати. Про це свідчить, наприклад, величезна кількість коштів, які уряди ЄС мобілізували, щоб пом’якшити шок від цін на енергоносії вдома", — заявив розробник трекера Крістоф Требеш.

Німеччина заявила, що виділяє з січня 2022 року €264 млрд на субсидії через різкий зріст цін на енергоносії для споживачів і підприємств, повідомляють експерти. Водночас Україні німці виділили €6,15 млрд на двосторонню підтримку та €7,2 млрд на підтримку через ЄС.

[ + – ] Статистика міжнародної допомоги Україні в порівнянні з витратами на енергокризу Фото: Кільський інститут світової економіки

Влітку Німеччина виділила близько €6 млрд на допомогу Україні у двосторонньому порядку, і €5,65 млрд на транспорті витрати. На спеціальний фонд для власних збройних сил німці готові витратити значно більше — €100 млрд.

Німецькі аналітики також порівняли допомогу Україні з попереднім історичним досвідом. Результати показали, що витрати українських союзників нижчі, ніж були в попередніх конфліктах. Експерти виміряли підтримку українців у відсотках ВВП відповідних країн, і вийшло, що США за рік витратили більше на Афганістан або на Іран. Німці ж виділяли більше грошей на підтримку союзників у війни в Перській затоці.

Нагадаємо, 26 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про недостатні обсяги допомоги. "Немає сенсу знущатися з розмірів німецької участі. Нерозумно, що таке велике зобов'язання постійно заперечується", — заявив німець.

23 лютого з опублікованих результатів опитувань на сайті КМІС стало відомо, що більшість українців прагне, щоб країна увійшла до Євросоюзу до 2030 року. Також статистика показала, що після повномасштабного вторгнення українці почали частіше розмовляти державною мовою та жертвувати кошти на ЗСУ.