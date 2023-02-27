Командующий ВС Эстонии уверен, что РФ не откажется от Украины даже после поражения, — ERR

Москва готова терять ежедневно сотни военных на поле боя и при этом продолжать наступление, считает Мартин Херем.

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Командующий вооруженных сил Эстонии, генерал Мартин Херем уверен, что Российская Федерация даже в случае полного разгрома на поле боя не откажется от целей по отношению к Украине. Об этом он заявил в своем новом интервью для портала ERR.

Смотря на события последних месяцев на поле боя генерал заявил, что Россия в результате значительно слабее не станет и продолжит попытки выполнять стратегические цели по отношению к Украине, даже после поражения.

Достаточно трудно оценить на сегодняшний день, сколько боеприпасов и оружия остается в резервах российских оккупантов, но применение во время атак совершенно новых ракет является показательным моментом.

"Поэтому, с одной стороны, запасы точно уменьшились, но есть определенные производственные возможности. А если говорить о противовоздушных и противокорабельных ракетах, которые с 1980-х производили тысячами — то России в целом удобно сейчас массово утилизировать их в войне против Украины. Они не точные, не особо дальнобойные, но причиняют, мягко говоря, огромный вред. Думаю, сейчас Россия может производить больше таких "тупых" боеприпасов, чем Запад. Но, в то же время, у нее ограниченные возможности производить высокотехнологичное оружие — они есть, но не такие, как у Запада, и в этом разница", — отметил Мартин Херем.

Далее командующий эстонскими войсками отметил, что для России совершенно не проблема терять ежедневно по 800 человек личного состава, ведь в подобном темпе они продолжают наступление на многих участках Донбасса.

27 февраля в ГУР МО заявили, что Россия меняет тактику ракетных обстрелов Украины. У ВС РФ есть еще тысячи ракет разных типов, однако Москва не может наладить производство. Более того, сейчас у РФ осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, чаще всего используемых при обстрелах.

Также 27 февраля полковник ВСУ заявил, что по складам армии РФ в Мариуполе работают дроны и "неравнодушные люди". В Мариуполе россияне обустроили склады боеприпасов, горючего, там базируется большое количество личного состава оккупантов.