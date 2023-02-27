Командувач ЗС Естонії впевнений, що РФ не відмовиться від України навіть після поразки, — ERR

Москва готова втрачати щодня сотні військових на полі бою та при цьому продовжувати наступ, вважає Мартін Герем.

Related video

Командувач збройних сил Естонії генерал Мартін Герем впевнений, що Російська Федерація навіть у разі повного розгрому на полі бою не відмовиться від цілей стосовно України. Про це він заявив у своєму новому інтерв'ю для порталу ERR.

Дивлячись на події останніх місяців на полі бою, генерал заявив, що Росія внаслідок цього значно слабкішою не стане та продовжить спроби виконувати стратегічні цілі по відношенню до України навіть після поразки.

Досить важко на сьогодні оцінити, скільки боєприпасів і зброї залишається в резервах російських окупантів, але застосування під час атак абсолютно нових ракет є показовим моментом.

"Тому, з одного боку, запаси точно зменшилися, але є певні виробничі можливості. А якщо говорити про протиповітряні та протикорабельні ракети, які з 1980-х виробляли тисячами, то Росії загалом зручно зараз масово утилізувати їх у війні проти України. Вони не точні, не особливо далекобійні, але завдають, м'яко кажучи, величезної шкоди. Думаю, зараз Росія може виробляти більше таких "тупих" боєприпасів, ніж Захід, але в той же час у неї обмежені можливості виробляти високотехнологічну зброю — вони є, але не такі, як у Заходу, і в цьому різниця", — зазначив Мартін Герем.

Далі командувач естонських військ зазначив, що для Росії зовсім не проблема втрачати щодня по 800 осіб особового складу, адже в подібному темпі вони продовжують наступ на багатьох ділянках Донбасу.

27 лютого в ГУР МО заявили, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів України. ЗС РФ має ще тисячі ракет різних типів, проте Москва не може налагодити виробництво. Більше того, зараз у РФ залишилося менше 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах.

Також 27 лютого полковник ЗСУ заявив, що по складах армії РФ у Маріуполі працюють дрони та "небайдужі люди". У Маріуполі росіяни облаштували склади боєприпасів, пального, там базується велика кількість особового складу окупантів.