Плевать на жертвы: Путин ощутит последствия, когда гробы пойдут в беднейшие регионы РФ, — ЦРУ

По словам Уильяма Бернса, глава Кремля показывает, что настроен воевать решительно. Он еще слишком уверен в том, что у него получится сломить Украину и Европу, а США со временем сосредоточатся на другой проблеме.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что президент РФ столкнется с реальными последствиями войны своего вторжения в Украину после того, как гробы с войны начнут массово приходить в беднейшие регионы РФ. Речь идет о Дагестане и Бурятии. Об этом Бернс рассказал в интервью CBC News.

По словам главы ЦРУ, Путин еще слишком уверен в том, что у него получится сломить Украину при помощи мобилизованных, которых бросают в бой в качестве "пушечного мяса". Глава Кремля уже дал понять, что у него нет сострадания, ему плевать на человеческие жертвы.

Бернс также отметил, что РФ уже столкнулась с серьезным репутационным ущербом, а ее проблемы с экономикой растут. Несмотря на это Путин показывает, что настроен воевать решительно.

"И я думаю, что самое главное, когда мы смотрим вперед в 2023 году и предоставляем всю возможную материальную и разведывательную поддержку нашим украинским партнерам, — это развеять высокомерие со стороны Путина и восстановить импульс на поле боя", — сказал Бернс.

По его словам, Путин считает, что у Соединенных Штатов "синдром дефицита внимания", а потому в скором времени, когда Украина и Европа якобы устанут, внимание Вашингтона будет переключено на другую проблему. В Кремле понимают, что выиграть сейчас у них не выйдет, однако они не могут позволить себе проиграть. Именно поэтому российское политическое руководство предпочитает повышать ставки.

Бернс отметил, что Путин в 2021 году, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, почувствовал, что стратегическое окно возможностей для возврата контроля над Украиной закрывается. А Украина необходима ему для построения "большой российской державы".

"И поэтому он также убедил себя, что начало 2022 года — тактически благоприятный ландшафт для России, чтобы начать вторжение", — сказал Бернс.

Ранее аналитики ISW заявили, что Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев. Так, если Кремль увеличит мобилизационный резерв — на фронт будут отправлять физически непригодных для войны россиян, что может сильно ударить по экономике.

Журналисты WSJ выяснили, что Путин использует Африку, чтобы продавать нефть Европе в обход санкций. Тунис и Марокко существенно увеличили объемы закупок российских нефтепродуктов, что не соотносится с их потребностями.