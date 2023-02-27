Начхати на жертви: Путін відчує наслідки, коли труни підуть у найбідніші регіони РФ, — ЦРУ

За словами Вільяма Бернса, глава Кремля показує, що налаштований воювати рішуче. Він ще надто впевнений у тому, що йому вдасться зламати Україну та Європу, а США згодом зосередяться на іншій проблемі.

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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив, що президент РФ зіткнеться з реальними наслідками війни свого вторгнення в Україну після того, як труни з війни почнуть масово приходити до найбідніших регіонів РФ. Йдеться про Дагестан і Бурятію. Про це Бернс розповів в інтерв'ю CBC News.

За словами голови ЦРУ, Путін ще надто впевнений у тому, що йому вдасться зламати Україну за допомогою мобілізованих, яких кидають у бій як "гарматне м'ясо". Глава Кремля вже дав зрозуміти, що він не має співчуття, йому начхати на людські жертви.

Бернс також зазначив, що РФ вже зіткнулася з серйозними збитками, а її проблеми з економікою зростають. Незважаючи на це, Путін показує, що налаштований воювати рішуче.

"І я думаю, що найголовніше, коли ми дивимося вперед у 2023 році і надаємо всю можливу матеріальну та розвідувальну підтримку нашим українським партнерам, це розвіяти зарозумілість з боку Путіна і відновити імпульс на полі бою", — сказав Бернс.

За його словами, Путін вважає, що Сполучені Штати мають "синдром дефіциту уваги", а тому незабаром, коли Україна і Європа нібито втомляться, увага Вашингтона буде переключена на іншу проблему. У Кремлі розуміють, що виграти зараз у них не вийде, проте вони не можуть собі дозволити програти. Саме тому російське політичне керівництво вважає за краще підвищувати ставки.

Бернс зазначив, що Путін у 2021 році за кілька місяців до повномасштабного вторгнення відчув, що стратегічне вікно можливостей для повернення контролю над Україною закривається. А Україна потрібна йому для побудови "великої російської держави".

"І тому він також переконав себе, що початок 2022 року – тактично сприятливий ландшафт для Росії, щоб розпочати вторгнення", – сказав Бернс.

Раніше аналітики ISW заявили, що Путін незабаром може зіткнутися з дефіцитом новобранців. Так, якщо Кремль збільшить мобілізаційний резерв — на фронт відправлятимуть фізично непридатних для війни росіян, що може вдарити по економіці.

Журналісти WSJ з'ясували, що Путін використовує Африку, щоб продавати нафту Європі в обхід санкцій. Туніс та Марокко суттєво збільшили обсяги закупівель російських нафтопродуктів, що не співвідноситься з їхніми потребами.