Россия вывела в Балтийское море корабли с "Калибрами", — Минобороны РФ

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, судна Балтийского флота проведут учения, в ходе которых разыграют морской бой и проведут учебные стрельбы.

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Россия вывела в Балтийское море корабли, оснащенные ракетами "Калибр" для проведения учений. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ.

"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", ракетный катер "Димитровград", — говорится в пресс-релизе.

Корабли Балтийского флота РФ разыграют морской бой. В ходе учений планируется отработать артиллерийские удары по условным морским и воздушным целям. Также программа учений предполагает отработку защиты кораблей и маневрирование для уклонения от противокорабельных ракет.

Сообщается, что каждый из кораблей проекта 21631 "Буян-М" оснащен установками вертикального пуска для восьми ракет "Калибр", а также зенитными орудиями и системами ПВО. В частности, на малом ракетном корабле "Одинцово" установлен ЗРПК "Панцирь-М".

Напомним, 27 февраля в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Черном море находится 12 российских кораблей. В группировку входят две подлодки, 8 носителей ракет типа "Калибр", а также 3 десантных корабля.

22 февраля Бельгия заявила о расследовании присутствия корабля РФ в Северном море. Судно было замечено рядом с ветряными электростанциями, подводными газовыми и информационными кабелями и прочей важной инфраструктурой.

Ранее, 14 февраля, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российское военное командование разместило свою корабельную группировку в Черном море подальше после новостей о передаче Украине дальнобойного оружия.