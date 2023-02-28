Росія вивела в Балтійське море кораблі з "Калібрами", — Міноборони РФ

Як повідомили в російському оборонному відомстві, судна Балтійського флоту проведуть навчання, під час яких розіграють морський бій та проведуть навчальні стрільби.

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Росія вивела до Балтійського моря кораблі, оснащені ракетами "Калібр" для проведення навчань. Про це 27 лютого повідомили у пресслужбі Західного військового округу Міноборони РФ.

"Ракетні кораблі та катери Балтійської військово-морської бази Балтійського флоту вийшли в море для проведення навчань. У маневрах беруть участь малі ракетні кораблі "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", ракетний катер "Димитровград", — йдеться у пресрелізі.

Кораблі Балтійського флоту РФ розіграють морський бій. Під час навчань планується відпрацювати артилерійські удари по умовних морських та повітряних цілях. Також програма навчань передбачає відпрацювання захисту кораблів та маневрування для ухилення від протикорабельних ракет.

Повідомляється, що кожен із кораблів проєкту 21631 "Буян-М" оснащений установками вертикального пуску для восьми ракет "Калібр", а також зенітними знаряддями та системами ППО. Зокрема, на малому ракетному кораблі "Одинцово" встановлено ЗРПК "Панцир-М".

Нагадаємо, 27 лютого в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що в Чорному морі знаходиться 12 російських кораблів. В угруповання входять два підводні човни, 8 носіїв ракет типу "Калібр", а також 3 десантних корабля.

22 лютого Бельгія заявила про розслідування присутності корабля РФ у Північному морі. Судно було помічене поруч із вітряними електростанціями, підводними газовими й інформаційними кабелями та іншою важливою інфраструктурою.

Раніше, 14 лютого, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російське військове командування розмістило своє корабельне угрупування в Чорному морі подалі після новин про передачу Україні далекобійної зброї.