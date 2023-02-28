Наступление на Киев: разведка Латвии рассказала, сколько еще продлится война в Украине

По словам латвийских разведчиков, военные действия в Украине могут продлиться как минимум до конца 2023 года. В Кремле не отказались от своих стратегических планов, однако сторонам не хватает оружия и боеприпасов, чтобы переломить ход войны.

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Россия не планирует отказываться от своих планов и настроена на долгую войну. Более того, в Москве все еще хотят организовать наступление на Киев, а захват Донбасса рассматривается лишь как минимальная цель. Об этом сказано в ежегодном отчете Бюро по защите Конституции Латвии (SAB).

В отчете говорится, что боевые действия будут продолжаться как минимум в течение всего 2023 года.

"Стратегические цели России не изменились, поэтому она, вероятно, планирует возобновить новое наступление после периода отдыха зимой. Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев", — заявила спецслужба Латвии.

Международная поддержка

Также сообщается, что для победы Украины Запад должен усилить свою военную поддержку. Вооружений и боеприпасов не хватает как Киеву, так и Москве.

"Одним из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее развитие событий, будет способность обеих сторон войны получить или произвести их как можно быстрее", — сказано в отчете.

По словам экспертов, Украина в 2023 году будет и дальше обращаться к международному сообществу, чтобы ее поддержка со стороны Запада не ослабевала. Россия будет продолжать предпринимать попытки расколоть Запад, сделать так, чтобы страны Европы и США "устали от войны".

Применение ядерного оружия

Также в SAB оценили, может ли РФ решиться на применение ядерного оружия. Там уверены, что признаков этого пока нет. Однако президента России Владимир Путин может решиться пойти на это, если существование его режима окажется под угрозой.

"Ядерное оружие может быть применено, если, по мнению Путина, существование режима окажется под угрозой. По крайней мере, пока нет никаких признаков этого", — сказано в отчете.

При этом, как сообщается, РФ будет продолжать угрожать миру ядерным оружием.

Переговоры Украины и России

Кроме того, в разведке Латвии упомянули про возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом. Там считают, что сейчас они невозможны. Так, РФ не собирается выводить свои войска, а Украина не готова к территориальным уступкам.

"Сигналы, которые присылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф", — отметили в SAB.

Там уверенны, что РФ воспользуется перемирием, чтобы накопить силы и перегруппироваться.

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OSINT-анализ показал, что Силы спецопераций РФ устроили диверсию в Никопольском речном порту. Российский спецназ использовал итальянскую замкнутую систему для дыхания, а также российскую мину, чтобы подорвать судно в порту.