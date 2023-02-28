Наступ на Київ: розвідка Латвії розповіла, скільки ще триватиме війна в Україні

За словами латвійських розвідників, воєнні дії в Україні можуть тривати щонайменше до кінця 2023 року. У Кремлі не відмовилися від своїх стратегічних планів, проте сторонам не вистачає зброї та боєприпасів, щоб переламати хід війни.

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Росія не планує відмовлятися від своїх планів і налаштована на довгу війну. Ба більше, в Москві все ще хочуть організувати наступ на Київ, а захоплення Донбасу розглядається лише як мінімальна ціль. Про це йдеться у щорічному звіті Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB).

У звіті йдеться, що бойові дії продовжуватимуться як мінімум протягом усього 2023 року.

"Стратегічні цілі Росії не змінилися, тому вона, ймовірно, планує відновити новий наступ після періоду відпочинку взимку. Російський режим усе ще розглядає можливість поновлення наступу на Київ", — заявила спецслужба Латвії.

Міжнародна підтримка

Також повідомляється, що для перемоги України Захід має посилити свою військову підтримку. Озброєнь і боєприпасів не вистачає як Києву, так і Москві.

"Одним із найважливіших факторів, що впливають на подальший розвиток подій, буде здатність обох сторін війни отримати або виготовити їх якнайшвидше", — сказано у звіті.

За словами експертів, Україна у 2023 році й надалі звертатиметься до міжнародної спільноти, щоб її підтримка з боку Заходу не слабшала. Росія продовжуватиме спроби розколоти Захід, зробити так, щоб країни Європи та США "втомилися від війни".

Застосування ядерної зброї

Також у SAB оцінили, чи може РФ наважитися на застосування ядерної зброї. Там впевнені, що ознак цього наразі немає. Однак президент Росії Володимир Путін може наважитися на це, якщо існування його режиму опиниться під загрозою.

"Ядерна зброя може бути застосована, якщо, на думку Путіна, існування режиму опиниться під загрозою. Принаймні поки немає жодних ознак цього", — сказано у звіті.

При цьому, як повідомляється, РФ продовжуватиме погрожувати світу ядерною зброєю.

Переговори України та Росії

Крім того, у розвідці Латвії згадали про можливість мирних переговорів між Москвою та Києвом. Там вважають, що зараз вони неможливі. Так, РФ не збирається виводити свої війська, а Україна не готова до територіальних поступок.

"Сигнали, які надсилає Росія про готовність до поновлення переговорів, можна розцінювати як блеф", — зазначили в SAB.

Там впевнені, що РФ скористається перемир'ям, щоб накопичити сили та перегрупуватися.

Раніше генсек НАТО Столтенберг говорив, що вважає перспективу України в альянсі віддаленою, але підтримуватимуть до кінця. Так НАТО допоможе зміцнити оборону країни після закінчення війни, як зазначив генсек. Найважливішим моментом стане питання гарантій безпеки від нового акту російської агресії.

OSINT-аналіз показав, що Сили спецоперацій РФ влаштували диверсію у Нікопольському річковому порту. Російський спецназ використав італійську замкнуту систему для дихання, а також російську міну, щоб підірвати судно у порту.