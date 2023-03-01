Все БПЛА сбиты: в Воздушных силах подвели итоги ночной атаки ВС РФ

В украинском командовании рассказали, что россияне, запуская дроны-камикадзе, пытались атаковать северные регионы страны. Глава Полтавской ОВА, в свою очередь, ранее утверждал, что силам ПВО удалось сбить не менее 5 беспилотников.

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Российские войска в ночь с 28 февраля на 1 марта атаковали Украину с помощью иранских ударных дронов Shahed-136. Однако все вражеские цели удалось сбить силами и средствами ПВО. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что ВС РФ пытались обстрелять северные регионы страны. Все четыре запущенных беспилотника не достигли целей и были ликвидированы.

Как рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, дроны-камикадзе Shahed-136 были замечены над Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областями. Однако он утверждал, что было сбито по меньшей мере 5 БПЛА.

Напомним, 1 марта в британской разведке рассказали, что Россия исчерпала запасы иранских дронов. По информации спецслужбы, россияне теперь запускают их с новой площадки на территории Брянской области. Это позволяет им уменьшить время нахождения БПЛА в воздухе, что усложнит работу украинской ПВО.

В то же время спикер оперативного командования Наталия Гуменюк предупредила, что в ближайшие двое суток могут быть массированные ракетные удары по Украине. По ее словам, запуская "Шахеды", россияне проверяли возможности нашей ПВО. Также оккупанты задействовали разведывательные беспилотники, что подтверждает возможность атаки.