Усі БПЛА збиті: у Повітряних силах підбили підсумки нічної атаки ЗС РФ

В українському командуванні розповіли, що росіяни, запускаючи дрони-камікадзе, намагалися атакувати північні регіони країни. Голова Полтавської ОВА, зі свого боку, раніше стверджував, що силам ППО вдалося збити щонайменше 5 безпілотників.

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Російські війська в ніч із 28 лютого на 1 березня атакували Україну за допомогою іранських ударних дронів Shahed-136. Однак усі ворожі цілі вдалося збити силами та засобами ППО. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що ЗС РФ намагалася обстріляти північні регіони країни. Усі чотири запущені безпілотники не досягли цілей і були ліквідовані.

Як розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, дрони-камікадзе Shahed-136 були помічені над Чернігівською, Сумською, Полтавською і Київською областями. Однак він стверджував, що було збито щонайменше 5 БПЛА.

Нагадаємо, 1 березня у британській розвідці розповіли, що Росія вичерпала запаси іранських дронів. За інформацією спецслужби, росіяни тепер запускають їх із нового майданчика на території Брянської області. Це дозволяє їм зменшити час перебування БПЛА у повітрі, що ускладнить роботу української ППО.

Водночас речниця оперативного командування Наталія Гуменюк попередила, що в найближчі дві доби можуть бути масовані ракетні удари по Україні. За її словами, запускаючи "Шахіди", росіяни перевіряли можливості нашої ППО. Також окупанти задіяли розвідувальні безпілотники, що підтверджує можливість атаки.