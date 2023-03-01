Воюют за $350: Россия вербует молодых палестинцев на войну в Украине, — СМИ

Прежде всего ВС РФ нужны те, кто умеет управлять беспилотниками и вести партизанскую войну в городских районах. Наемников подыскивают в лагерях беженцев в Ливане, координирует процесс связанное с Ираном движение "Хезболла", выяснили журналисты.

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Российские организации платят молодым палестинцам 350 долларов в месяц за участие в боевых действиях в Украине. Об этом сообщили источники издания The Media Line в спецслужбах Ливана.

Прежде всего, берут тех кто умеет управлять беспилотниками и с опытом ведения партизанской войны в городских районах. Вступить в ряды армии РФ согласились палестинцы, проживающие в Ливане. Их вербуют местные активисты, связанные с посольством Палестины в Бейруте, добавил собеседник.

Возраст большинства желающих повоевать — моложе 54 лет, их отправляют из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане. Правительство страны не в состоянии контролировать перемещения палестинских наемников.

[ + – ] Большинство желающих повоевать живут в крупнейшем лагере палестинских беженцев Эйн-аль-Халва

Новобранцы — члены Народного фронта освобождения Палестины и "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), которое возглавляет Махмуд Аббас. Источник в ливанских службах безопасности сообщил, что вербовка палестинцев и других лиц идет в координации с поддерживаемой Ираном "Хезболлой".

Проживающий в Дубае ливанский исследователь в области безопасности и обороны Риад Кахваджи, сказал, что вербовка палестинцев в Ливане не является чем-то нереальным.

"Я не удивлен, что это произошло, ведь ситуация в лагерях ужасная. Для молодежи нет работы. Неудивительно, что их завербовали для работы с россиянами в обмен на зарплату", — прокомментировал он.

Точная цифра заверобованных боевиков неизвестна, но примерно 300 человек уже прошли быстрый курс обучения и отправлены на передовую. В лагере беженцев Эйн-Аль-Халва готовится к отправке в Россию другая группа из примерно 100 бойцов, говорят источники.

Сирия помогает РФ с боевиками

Директор Центра стратегических исследований Абаада, базирующегося в Лондоне и Стамбуле Мухаммад Сармини в разговоре с The Media Linen отметил, что с начала большого вторжения в Украину Сирия увидела два пути вербовки боевиков:

Через ЧВК "Вагнер". Представители группы вербовали сирийцев в районах побережья и с большим количеством молодых палестинцев. Вербовщики собирались на российской авиабазе Хмеймим.

Отправка солдат из состава сирийских регулярных войск. Прежде всего использовались курируемые Россией воинские части, например, 25-я дивизия специальных операций под руководством генерал-майора Сухайля Аль-Хасана.

Сармини сказал, что бойцам из регулярной армии Сирии хорошо платят — в Украине они получают 500-700 долларов в месяц.

"Желание России завербовать сирийских боевиков преследует две цели: увеличить контингент в Украине и продемонстрировать лояльность режиму Башара Асада", — отметили собеседники.

Посольство Палестины в Ливане отказалось комментировать данную информацию. Дипломаты лишь заявили, что их страна не имеет отношения к войне в Украине и не поощряет палестинцев к участию в ней.

Палестинская национальная администрация добавила, что у палестинцев есть собственные дела, за которые нужно бороться, поєтоу времени на участие в других войнах или конфликтах просто нет

"Мы надеемся на мирное решение глобальных конфликтов и на то, что люди во всем мире будут жить в условиях мира, безопасности и процветания", — объяснили чиновники.

Напомним, что в августе прошлого года Минобороны РФ заявило о готовности развивать военное сотрудничество с Палестиной.

А 4 апреля 2022 года в Москву прибыла делегация палестинской группировки ХАМАС. С представителями МИД России они обсуждали двухсторонние отношения и события в Палестинской автономии.

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