Воюють за $350: Росія вербує молодих палестинців на війну в Україні, — ЗМІ

Насамперед ЗС РФ потрібні ті, хто вміє керувати безпілотниками та вести партизанську війну в міських районах. Найманців підшукують у таборах біженців у Лівані, координує процес пов'язаний з Іраном рух "Хезболла", з'ясували журналісти.

Related video

Російські організації платять молодим палестинцям 350 доларів на місяць за участь у бойових діях в Україні. Про це повідомили джерела видання The Media Line у спецслужбах Лівану.

Насамперед, беруть тих, хто вміє керувати безпілотниками та з досвідом ведення партизанської війни у міських районах. Вступити до лав армії РФ погодилися палестинці, які проживають у Лівані. Їх вербують місцеві активісти, пов'язані із посольством Палестини у Бейруті, додав співрозмовник.

Вік більшості охочих повоювати — молодше 54 років, їх відправляють із Ейн-аль-Халва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані. Уряд країни неспроможний контролювати переміщення палестинських найманців.

[ + – ] Більшість охочих повоювати живуть у найбільшому таборі палестинських біженців Ейн-аль-Халва

Новобранці — члени Народного фронту визволення Палестини та "Руху за національне визволення Палестини" (ФАТХ), який очолює Махмуд Аббас. Джерело в ліванських службах безпеки повідомило, що вербування палестинців та інших осіб йде в координації з "Хезболлою", яку підтримує Іран.

Ліванський дослідник у галузі безпеки і оборони Ріад Кахваджі, який проживає в Дубаї, сказав, що вербування палестинців у Лівані не є чимось нереальним.

"Я не здивований, що це сталося, адже ситуація в таборах є жахливою. Для молоді немає роботи. Не дивно, що їх завербували для роботи з росіянами в обмін на зарплату", — прокоментував він.

Точна цифра завербованих бойовиків невідома, але приблизно 300 людей уже пройшли швидкий курс навчання та відправлені на передову. У таборі біженців Ейн-Аль-Халва готується до відправки до Росії інша група з приблизно 100 бійців, кажуть джерела.

Сирія допомагає РФ із бойовиками

Директор Центру стратегічних досліджень Абаада, що базується в Лондоні та Стамбулі, Мухаммад Сарміні у розмові з The Media Linen зазначив, що з початку великого вторгнення в Україну Сирія побачила два шляхи вербування бойовиків.

Через ПВК "Вагнер". Представники групи вербували сирійців у районах узбережжя та з великою кількістю молодих палестинців. Вербувальники збиралися на російській авіабазі Хмеймім.

Відправлення солдатів зі складу сирійських регулярних військ. Насамперед використовувалися військові частини, що куруються Росією, наприклад, 25-а дивізія спеціальних операцій під керівництвом генерал-майора Сухайля Аль-Хасана.

Сарміні сказав, що бійцям із регулярної армії Сирії добре платять — в Україні вони одержують 500-700 доларів на місяць.

"Бажання Росії завербувати сирійських бойовиків має дві цілі: збільшити контингент в Україні та продемонструвати лояльність режиму Башара Асада", — зазначили співрозмовники.

Посольство Палестини в Лівані відмовилося коментувати цю інформацію. Дипломати лише заявили, що їхня країна не має відношення до війни в Україні і не заохочує палестинців до участі в ній.

Палестинська національна адміністрація додала, що у палестинців є власні справи, за які потрібно боротися, бо часу на участь в інших війнах чи конфліктах просто немає

"Ми сподіваємося на мирне вирішення глобальних конфліктів і на те, що люди у всьому світі житимуть в умовах миру, безпеки та процвітання", — пояснили чиновники.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Міноборони РФ заявило про готовність розвивати військову співпрацю з Палестиною.

А 4 квітня 2022 року до Москви прибула делегація палестинського угруповання ХАМАС. З представниками МЗС Росії вони обговорювали двосторонні відносини та події у Палестинській автономії.

Важливо