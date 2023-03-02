80% и более: в ВСУ оценили эффективность работы сил ПВО

После каждого воздушного удара РФ украинские защитники производят анализ своей работы, чтобы повысить уровень работы ПВО, рассказывает генерал-лейтенант Наев.

Related video

Украинские защитники сбивают 80% вражеских ракет во время воздушного нападения РФ. Об этом 1 марта рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"К настоящему времени процент сбития ракет сильно изменился и равен – 80 процентов. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", — сказал Наев.

Он добавил, что российские оккупанты тоже меняют тактику ведения воздушных атак и способы применения ракет.

"Поэтому мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ приходится и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость ПВО была на самом высоком уровне", — рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ночью, 2 марта, ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье. Предварительно известно о гибели двух человек. Российская ракета почти полностью разрушила 5-этажку. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В среду, 1 марта, ВС РФ нанесли ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе Полтавской области. Воздушная тревога продолжалась больше часа. По свидетельству очевидцев, в Кременчугском районе было несколько взрывов. Сообщалось о взрывах в Сумах, при этом воздушная тревога не объявлялась.