80% і більше: в ЗСУ оцінили ефективність роботи сил ППО

Після кожного повітряного удару РФ українські захисники проводять аналіз своєї роботи, щоб підвищити рівень роботи ППО, розповідає генерал-лейтенант Наєв.

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Українські захисники збивають 80% ворожих ракет під час повітряного нападу РФ. Про це 1 березня розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"На цей час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює – 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними і компетентними", — сказав Наєв.

Він додав, що російські окупанти теж змінюють тактику ведення повітряних атак та способи застосування ракет.

"Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, ухвалюють такі рішення, щоб стійкість ППО була на найвищому рівні", — розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Вночі, 2 березня, ЗС РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Попередньо відомо про загибель двох людей. Російська ракета майже повністю зруйнувала 5-поверхівку. Рятувальники продовжують розбирати завали.

У середу, 1 березня, ЗС РФ завдали ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавської області. Повітряна тривога тривала понад годину. За свідченнями очевидців, у Кременчуцькому районі було кілька вибухів. Повідомлялося про вибухи у місті Суми, при цьому повітряна тривога не оголошувалась.