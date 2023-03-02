Прятали фуры с боекомплектом: на базе окупантов в Кадиевке прогремели взрывы, — ОВА (фото)

По словам главы администрации Сергея Гайдая, Кадиевский вагоноремонтный завод, где произошло ЧП, российские оккупанты используют как военную базу, где прячут технику и боеприпасы.

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В Луганской области украинские защитники попали в место расположения вражеской техники российских оккупантов в Кадиевке. Взрывы произошли на территории ПАО "Стахановский вагоноремонтный завод". Об этом утром, 2 февраля, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом", — проинформировал Гайдай.

Свои слова глава Луганской ОВА подкрепил видео, где видно, как с территории завода идет черный дым и слышны звуки взрывов боеприпасов.

В местных пророссийских пабликах временно оккупированной Кадиевки пожаловались на утренние взрывы.

Российские оккупанты уже успели попозировать на фоне разрушений одного из цехов вагоноремонтного завода. На фотографиях видны разрушенные бетонные перекрытия и места попаданий. От взрывов в домах некоторых местных жителей вылетели окна.

В Луганской области в районе Кременной и Белогоровки российские оккупанты ежедневно пробуют прорвать украинскую оборону, используя новую тактику. Об этом 2 марта сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, теперь наступления российские оккупанты проводят в основном ночью. Они делятся на несколько групп и пытаются наступать на позиции ВСУ по разные стороны. Кроме этого фиксируются случаи попыток идти в наступление двумя танковыми ротами. Их эксперименты пока не работают, поскольку силы обороны успешно отражают атаки. Ситуация на этих участках фронта, по словам главы ОВА, стабильна.

1 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне попытались наступать в направлении Белогоровки и в районе Кременной, а также, что у кафиров сейчас появилось много дронов-камикадзе "Ланцет". Они охотятся на позиции сил обороны и военной техники. Однако сейчас украинская сторона, по словам Гайдая, работает с международными партнерами над тем, чтобы помочь подразделениям Сил обороны создать зоны безопасности для противодействия "Ланцетам".

Погодные условия в Луганской области мешают российским оккупантам продвигаться вперед. Об этом 28 февраля рассказывал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне планируют наступление на территории Луганской области, однако вся техника, которую они накопили на этом направлении, не может двигаться по земле из-за влажности и грязи.