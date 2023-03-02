Ховали фури з боєкомплектом: на базі окупантів у Кадіївці пролунали вибухи, — ОВА (фото)

За словами очільника адміністрації Сергія Гайдая, Кадіївський вагоноремонтний завод, де сталася НП, російські окупанти використовують як військову базу, де ховають техніку та боєприпаси.

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На Луганщині українські захисники поцілили у місце розташування ворожої техніки російських окупантів у Кадіївці. Вибухи сталися на території ПАТ "Стаханівський вагоноремонтний завод". Про це вранці, 2 лютого, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом", — проінформував Гайдай.

Свої слова голова Луганської ОВА підкріпив відео, де видно, як з території заводу йде чорний дим і чути звуки вибухів боєприпасів.

В місцевих проросійських пабліках тимчасово окупованої Кадіївки поскаржилися на ранкові вибухи.

Російські окупанти вже встигли попозувати на тлі руйнувань одного із цехів вагоноремонтного заводу. На світлинах видно зруйновані бетонні перекриття і місця влучань. Від вибухів в оселях деяких місцевих жителів повилітали вікна.

На Луганщині в районі Кремінної і Білогорівки російські окупанти щодня пробують прорвати українську оборону, використовуючи нову тактику. Про це 2 березня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, тепер наступи російські окупанти проводять здебільшого вночі. Вони діляться на кілька груп і намагаються наступати на позиції ЗСУ з різних боків. Крім цього фіксуються випадки спроб йти в наступ двома танковими ротами. Їхні експерименти поки що не працюють, оскільки Сили оборони успішно відбивають атаки. Ситуація на цих ділянках фронту, за словами очільника ОВА, стабільна.

1 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни спробували наступати в напрямку Білогорівки та в районі Кремінної, а також, що у окупантів зараз з'явилося багато дронів-камікадзе "Ланцет". Вони полюють на позиції Сил оборони та військову техніку. Однак зараз українська сторона, за словами Гайдая, працює з міжнародними партнерами над тим, щоб допомогти підрозділам Сил оборони зробити зони безпеки для протидії "Ланцетам".

Погодні умови на Луганщині заважають російським окупантам просуватися вперед. Про це 28 лютого розповідав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни планують наступ на території Луганської області, однак уся техніка, яку вони накопичили на цьому напрямку, не зможе рухатися по землі через вологість і бруд.