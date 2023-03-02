Табу снято: Германия может принципиально изменить отношение к экспорту оружия

По мнению вице-канцлера Роберта Хабека, перед поставками вооружения необходимо выяснять, кто является агрессором, а кто — вынужден защищаться. Отдельно министр ФРГ убежден в правильности решения предоставлять оружие Украине.

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Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек призвал принципиально изменить отношение к экспорту немецкого оружия и в будущем осуществлять поставки на основе ценностей. По его словам, перед тем, как принимать решение о поставках вооружение необходимо определить, кто преступник, а кто — жертва. Об этом политик рассказал 2 марта в интервью изданию Wirtschaftswoche.

Министр считает правильным решение оказать Украине военную помощь в момент, когда на ее территории идет вооруженных конфликт.

"Тот факт, что было снято полное табу на поставки оружия в зоны боевых действий, на мой взгляд, является правильным решением в отношении Украины", — отметил Хабек.

Политик также хочет, чтобы Германия действовала достаточно жестко по отношению к диктатурам. В практическом смысле это будет означать, что если речь зайдет об экспорте вооружений, правительство должно выяснить кто агрессор, а кто ведет оборонительную войну и, опираясь на это, принимать решение.

"В будущем мы должны спрашивать при выдаче экспортных лицензий, кто является преступником, а кто жертвой, агрессором и защитником — и принимать соответствующие решения. Мы должны поставлять продукцию в страны, которые близки нам по ценностям и являются нашими партнерами", — подчеркнул вице-канцлер.

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Напомним, Германия планирует передать Украине две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. По информации Wall Street Journal, раньше речь шла о поставках в 2024 году, однако теперь системы должны появится уже до конца текущего года.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 27 февраля заявил, что Запад может предоставить Украине более 60 основных боевых танков Leopard 2. По его словам, после того, как танки попадут в Украину, можно будет убедиться, как это изменит ход войны.