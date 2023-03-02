Табу знято: Німеччина може принципово змінити ставлення до експорту зброї

На думку віцеканцлера Роберта Хабека, перед постачанням озброєння необхідно з'ясовувати, хто є агресором, а хто змушений захищатися. Окремо міністр ФРН переконаний у правильності рішення надавати зброю Україні.

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Віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Хабек закликав принципово змінити ставлення до експорту німецької зброї та в майбутньому здійснювати постачання на основі цінностей. За його словами, перед тим, як ухвалювати рішення про постачання озброєння, необхідно визначити, хто злочинець, а хто — жертва. Про це політик розповів 2 березня в інтерв'ю газеті Wirtschaftswoche.

Міністр вважає правильним рішення надати Україні військову допомогу в момент, коли на її території триває збройний конфлікт.

"Той факт, що було знято повне табу на постачання зброї до зон бойових дій, на мій погляд, є правильним рішенням щодо України", — зазначив Хабек.

Політик також хоче, щоб Німеччина діяла досить жорстко до диктатур. У практичному сенсі це означатиме, що якщо йтиметься про експорт озброєнь, уряд має з'ясувати хто агресор, а хто веде оборонну війну і, спираючись на це, ухвалювати рішення.

"У майбутньому ми маємо запитувати від час видавання експортних ліцензій, хто є злочинцем, а хто жертвою, агресором і захисником — й ухвалювати відповідні рішення. Ми повинні постачати продукцію у країни, які близькі нам за цінностями і є нашими партнерами", — наголосив віцеканцлер.

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Нагадаємо, Німеччина планує передати Україні дві системи ППО малого радіусу дії Skynex. За інформацією Wall Street Journal, раніше йшлося про постачання у 2024 році, проте тепер системи мають з'явитися вже до кінця поточного року.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус 27 лютого заявив, що Захід може надати Україні понад 60 основних бойових танків Leopard 2. За його словами, після того, як танки потраплять в Україну, можна буде переконатися, як це змінить перебіг війни.