Потеряли более 5 тыс. единиц техники в Украине: разведка Британии указала на провал ВПК РФ

Россияне рекламировали комплекс активной защиты танка "Арена", который якобы защищает от израильского ПТРК Spike и американского Javelin. По факту он на стадии разработки, проблемы его производства усугубили западные санкций.

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Российские предприятия ВПК демонстрируют продукцию на крупных международных выставках вооружений вопреки западным санкциям. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании от 3 марта.

Недавно россияне представили комплекс активной защиты танка (КАЗ) "Арена", которая предназначена для повышения живучести бронетехники. В его рекламном проспекте было сказано, что КАЗ справится с наиболее опасными для бронетехники угрозами".

[ + – ] ВС РФ потеряли уже более 5 тысяч единиц бронетехники

Доказательств установки систем "Арена" на машины, использующиеся оккупантами в боевых действиях в Украине, не было. Тем временем, ВС РФ потеряли уже более 5 тысяч единиц бронетехники, уточнили разведчики.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах. Проблема усугубляется действием международных санкций", — заключается в отчете.

Российский комплекс "Арена" остался в проекте

Комплекс "Арена" разрабатывало Коломенское конструкторское бюро машиностроения (КБМ). Главный конструктор — Гущин Николай Иванович. О его успешной установке на танки писали еще в 2015 году.

Первый раз новый вариант КАЗ "Арена-Э" представили в 2012 году на выставке "Технологии в машиностроении" в подмосковном Жуковском.

[ + – ] Комплекс "Арена" разрабатывало Коломенское конструкторское бюро машиностроения

По замыслу российских инженеров, "Арена" должна перехватывать подлетающие противотанковые боеприпасы на безопасном расстоянии от танка благодаря работе радиолокационных средств обнаружения угроз, автоматики управления и пусковым устройствам с защитными боеприпасами.

"Арена" использует не единый радиолокационный блок на крыше башни, а несколько отдельных малогабаритных антенн. Все они размещены по периметру башни носителя для кругового обзора.

Если танк атакуют, "Арена" запускает и подрывает 2 защитных снаряда которые хранятся в защищенных ящиках. Направленный поток осколков разрушает выпущенную ракету, описывал пропагандистам принцип работы КАЗ начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин.

РосСМИ писали, что комплекс якобы отражает ракеты, выпущенные из израильского ПТРК Spike и американского Javelin. Российские военные эксперты признают, что комплекс не сможет поразить подкалиберные снаряды. Комплекс до сих пор проходит войсковые испытания и когда он поступит на вооружение войск РФ – неизвестно.

"Арену" планировали ставить на танки Т-72 и Т-90 по программам модернизации.

Напомним, что бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины за одну ночь уничтожили дронами 6 российских танков на Донбассе.

Фокус ранее писал об украинском дроне "Пылающий Швайнокарась", который уничтожил более 30 единиц техники ВС РФ. В одном из боев он сбросил по цели 3 снаряда.