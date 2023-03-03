Втрачено понад 5 тис. одиниць техніки в Україні: розвідка Британії вказала на провал ВПК РФ

Росіяни рекламували комплекс активного захисту танка "Арена", який нібито захищає від ізраїльського ПТРК Spike і американського Javelin. Фактично він на стадії розробки, проблеми його виробництва посилили західні санкції.

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Російські підприємства ВПК демонструють продукцію на великих міжнародних виставках озброєння всупереч західним санкціям. Про це йдеться у розвідці Міністерства оборони Великобританії від 3 березня.

Нещодавно росіяни представили комплекс активного захисту танка (КАЗ) "Арена", який призначений для підвищення живучості бронетехніки. У його рекламному проспекті було сказано, що КАЗ подолає найбільш небезпечні для бронетехніки загрози".

[ + – ] ЗС РФ втратили вже понад 5 тисяч одиниць бронетехніки

Доказів встановлення систем "Арена" на машини, що використовуються окупантами для бойових дій в Україні, не було. Водночас ЗС РФ втратили вже понад 5 тисяч одиниць бронетехніки, уточнили розвідники.

"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах. Проблема ускладнюється дією міжнародних санкцій", — йдеться у звіті.

Російський комплекс "Арена" залишився у проєкті

Комплекс "Арена" розробляло Коломенське конструкторське бюро машинобудування (КБМ). Головний конструктор – Гущин Микола Іванович. Про його успішну установку на танки писали ще 2015 року.

Вперше новий варіант КАЗ "Арена-Е" представили у 2012 році на виставці "Технології в машинобудуванні" у підмосковному Жуковському.

[ + – ] Комплекс "Арена" розробляло Коломенське конструкторське бюро машинобудування

За задумом російських інженерів, "Арена" має перехоплювати протитанкові боєприпаси, що підлітають, на безпечній відстані від танка завдяки роботі радіолокаційних засобів виявлення загроз, автоматики управління і пускових пристроїв із захисними боєприпасами.

"Арена" використовує не єдиний радіолокаційний блок на даху башти, а кілька окремих малогабаритних антен. Усі вони розміщені по периметру башти носія для кругового огляду.

Якщо танк атакують, "Арена" запускає і підриває 2 захисні снаряди, які зберігаються в захищених ящиках. Спрямований потік уламків руйнує випущену ракету, описував пропагандистам принцип роботи КАЗу начальник відділення розвитку та проєктування Коломенського КБМ Володимир Харкін.

РосЗМІ писали, що комплекс нібито відбиває ракети, випущені з ізраїльського ПТРК Spike та американського Javelin. Російські військові експерти визнають, що комплекс не зможе вразити підкаліберні снаряди. Комплекс досі проходить військові випробування, і коли він надійде на озброєння військ РФ – невідомо.

"Арену" планували ставити на танки Т-72 та Т-90 за програмами модернізації.

Нагадаємо, що бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за одну ніч знищили дронами 6 російських танків на Донбасі.

Фокус раніше писав про український дрон "Палаючий Швайнокарась", який знищив понад 30 одиниць техніки ЗС РФ. В одному з боїв він скинув на ціль 3 снаряди.