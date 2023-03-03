Втрачено понад 5 тис. одиниць техніки в Україні: розвідка Британії вказала на провал ВПК РФ
Росіяни рекламували комплекс активного захисту танка "Арена", який нібито захищає від ізраїльського ПТРК Spike і американського Javelin. Фактично він на стадії розробки, проблеми його виробництва посилили західні санкції.
Російські підприємства ВПК демонструють продукцію на великих міжнародних виставках озброєння всупереч західним санкціям. Про це йдеться у розвідці Міністерства оборони Великобританії від 3 березня.
Нещодавно росіяни представили комплекс активного захисту танка (КАЗ) "Арена", який призначений для підвищення живучості бронетехніки. У його рекламному проспекті було сказано, що КАЗ подолає найбільш небезпечні для бронетехніки загрози".
Доказів встановлення систем "Арена" на машини, що використовуються окупантами для бойових дій в Україні, не було. Водночас ЗС РФ втратили вже понад 5 тисяч одиниць бронетехніки, уточнили розвідники.
"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах. Проблема ускладнюється дією міжнародних санкцій", — йдеться у звіті.
Російський комплекс "Арена" залишився у проєкті
Комплекс "Арена" розробляло Коломенське конструкторське бюро машинобудування (КБМ). Головний конструктор – Гущин Микола Іванович. Про його успішну установку на танки писали ще 2015 року.
Вперше новий варіант КАЗ "Арена-Е" представили у 2012 році на виставці "Технології в машинобудуванні" у підмосковному Жуковському.
За задумом російських інженерів, "Арена" має перехоплювати протитанкові боєприпаси, що підлітають, на безпечній відстані від танка завдяки роботі радіолокаційних засобів виявлення загроз, автоматики управління і пускових пристроїв із захисними боєприпасами.
"Арена" використовує не єдиний радіолокаційний блок на даху башти, а кілька окремих малогабаритних антен. Усі вони розміщені по периметру башти носія для кругового огляду.
Якщо танк атакують, "Арена" запускає і підриває 2 захисні снаряди, які зберігаються в захищених ящиках. Спрямований потік уламків руйнує випущену ракету, описував пропагандистам принцип роботи КАЗу начальник відділення розвитку та проєктування Коломенського КБМ Володимир Харкін.
РосЗМІ писали, що комплекс нібито відбиває ракети, випущені з ізраїльського ПТРК Spike та американського Javelin. Російські військові експерти визнають, що комплекс не зможе вразити підкаліберні снаряди. Комплекс досі проходить військові випробування, і коли він надійде на озброєння військ РФ – невідомо.
"Арену" планували ставити на танки Т-72 та Т-90 за програмами модернізації.
Нагадаємо, що бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за одну ніч знищили дронами 6 російських танків на Донбасі.
Фокус раніше писав про український дрон "Палаючий Швайнокарась", який знищив понад 30 одиниць техніки ЗС РФ. В одному з боїв він скинув на ціль 3 снаряди.