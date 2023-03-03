Год назад погиб летчик Вадим Мороз: в Генштабе рассказали подробности

Капитан Вадим Мороз родом из Харьковской области и всю свою жизнь он посвятил самолетам. Свой последний боевой выход совершил в Николаевской области, будучи летчиком штурмовика Су-25.

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В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину при обороне Николаевской области погиб старший летчик авиационного звена 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова капитан Вадим Мороз. Историю украинского героя, который погиб 3 марта 2022 года, опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ.

При обороне Николаевской области в селе Новоалександровка в ходе боевого выхода погиб 26-летний капитан Вадим Мороз. В Генштабе отмечают, что в день гибели летчика в Новоалександровке родился мальчик и его назвали Вадимом — в честь украинского летчика.

Посмертно капитан Мороз получил орден Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в ходе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге.

Что известно о Вадиме Морозе?

Вадим родился в сели Вербовцы Балаклейского района Харьковской области. Как отмечают в 299-й бригаде тактической авиации, с детства Мороз мечтал стать летчиком. Поэтому он поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. После обучения офицер продолжил обучение уже в бригаде имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

[ + – ] Штурмовик Су-25

Вадим Мороз был летчиком штурмовика Су-25. У погибшего остался младший брат Максим, который также служит в украинской армии и родители.

Напомним, 26 февраля ВСУ сбили российский самолет Су-25, а летчика взяли в плен.

3 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может получить несколько видов западных истребителей.