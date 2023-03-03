Вчера слышали взрывы: почти половина Севастополя осталась без электроэнергии

По словам представителя оккупационной администрации Севастополя Евгения Горлова, проводятся работы над восстановлением подачи напряжения и выясняются причины. Вечером 2 марта, по данным журналистов, в городе был слышен взрыв, похожий на артиллерийский.

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Вечером в пятницу, 3 марта, практически половина домов Севастополя остались без света. Об этом сообщил проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление замглавы оккупационной администрации города Евгения Горлова.

Российский чиновник рассказал о "скачке напряжения" в высоковольтных электрических сетях ООО "Севастопольэнерго", упомянул о том, что проводятся работы над восстановлением подачи напряжения и выясняются причины произошедшего.

Накануне вечером, 2 марта, в центре оккупированного Севастополя слышали взрыв, похожий на артиллерийский, сообщил корреспондент "Радио Свобода". При этом не было видно летящей ракеты или же чего-то необычного в небе.

[ + – ] Карта Севастополя

В прошлом месяце на протяжении нескольких дней здесь также раздавались взрывы. Местные жители также слышали звуки стрельбы. По информации в соцсетях, звуки автоматных очередей раздавались в Ленинском районе.

Напомним, что Украина изменит стратегию деоккупации Крыма. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что подход к решению вопроса нужно меняет с учетом текущих событий. В существующей ныне версии документа идет речь о деоккупации полуострова политико-дипломатическим путем.

Ранее Фокус сообщал, что житель Петербурга в специальном гидрокостюме попытался приплыть из Крыма в Одессу. После двух суток плавания его задержали российские пограничники, впоследствии суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Российская Фемида посчитала, что мужчина намеревался присоединиться к ВСУ и осудила его за госизмену.