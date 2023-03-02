"Летящей ракеты слышно не было": в Севастополе прогремел взрыв, — СМИ

По данным журналистов, звук взрыва напоминал артиллерийский выстрел. Но ничего необычного в небе замечено не было.

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В четверг, 2 марта, в центре оккупированного Севастополя примерно в 19:30 по киевскому времени слышали взрыв, напоминающий артиллерийский выстрел. Об этом сообщает проекта "Радио Свобода" "Крым.Реалии" со ссылкой на своего корреспондента.

Причем, по словам сотрудника СМИ, не было слышно летящей ракеты и ничего необычного в небе замечено не было.

16 и 17 февраля в оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов. Жители города сообщили, что в течение нескольких минут слышали звуки взрывов и стрельбу. Пользователи соцсетей также рассказали, что в Ленинском районе города слышали очереди из стрелкового оружия.

Оккупационная администрация сообщила о военных учениях и заверила, что опасности нет.

Днем ранее, 16 февраля, сообщалось об атаках города десятью беспилотниками. Оккупационные власти отрапортовали, что часть БПЛА сбили над морем в зоне Севастополя. Остальные — в других регионах Крымского полуострова. О поражении объектов данных нет.

Напомним, что 1 марта в южной части Крыма прогремели взрывы. Примерно в восемь вечера местные жители сообщили в соцсетях, что слышали взрывы в Ялте, спустя время взрывы были слышны и в Бахчисарае. По неподтвержденным данным, взорвалась воинская часть ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что сводная тактическая группа ВСУ "Адам" с помощью беспилотников доставила новогодние "подарки" российским военным на передовой. Российский солдат был ликвидирован гранатами с надписями "За Симферополь" и "За Севастополь". Их сбросили с квадрокоптера.