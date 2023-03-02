"Летючої ракети чути не було": у Севастополі пролунав вибух, — ЗМІ

За даними журналістів, звук вибуху нагадував артилерійський постріл. Але нічого незвичайного в небі не було помічено.

Related video

У четвер, 2 березня, у центрі окупованого Севастополя приблизно о 19:30 за київським часом чули вибух, що нагадує артилерійський постріл. Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Крим Реалії" з посиланням на свого кореспондента.

При тому, за словами співробітника ЗМІ, не було ракети, що чутно летить, і нічого незвичайного в небі помічено не було.

16 і 17 лютого в окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів. Жителі міста повідомили, що протягом кількох хвилин чули звуки вибухів та стрілянину. Користувачі соцмереж також розповіли, що в Ленінському районі міста чули черги зі стрілецької зброї.

Окупаційна адміністрація повідомила про воєнні навчання та запевнила, що небезпеки немає.

Ранком, 16 лютого, повідомлялося про атаки міста десятьма безпілотниками. Окупаційна влада відрапортувала, що частина БПЛА збила над морем у зоні Севастополя. Інші — в інших регіонах Кримського півострова. Про ураження об'єктів даних немає.

Нагадаємо, що 1 березня у південній частині Криму пролунали вибухи. Приблизно о восьмій вечора місцеві жителі повідомили в соцмережах, що чули вибухи в Ялті, згодом вибухи були чутні і в Бахчисараї. За непідтвердженими даними, вибухнула воєнна частина ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що зведена тактична група ЗСУ "Адам" за допомогою безпілотників доставила новорічні "подарунки" російським воєнним на передовий. Російського солдата було ліквідовано гранатами з написами "За Сімферополь" та "За Севастополь". Їх скинули із квадрокоптера.